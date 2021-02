Sprzeciw w Hiszpanii

Hiszpańskie czempionaty od dawna posiadały dwie odsłony - asfaltową i szutrową, przy czym za główny i bardziej prestiżowy uważany był ten pierwszy cykl. Przed dwoma laty wprowadzono dodatkowo Supercampeonato. W kalendarzu tych supermistrzostw znalazły się rajdy rozgrywane na obu nawierzchniach.

Nowy pomysł nie spotkał się jednak z wielkim odzewem i mało kto z hiszpańskiej czołówki zaprzątał sobie głowę Supercampeonato. Real Federacion Espanola de Automovilismo postanowiła jednak postawić na swoim i uczyniła z mieszanych mistrzostw główny cykl. Co więcej - czempionaty asfaltowy i szutrowy zostały „zdegradowane” do rangi pucharów.

W kalendarzu S-CER znalazło się aż czternaście imprez. Dziewięć na asfalcie i pięć na szutrze. Podczas ostatniej rundy mistrzostw - Rallyeshow de Madrid nie zdobywa się punktów, ale obecność na pokazowym wydarzeniu jest warunkiem umieszczenia w końcowej klasyfikacji sezonu.

Załogi będą musiały na etapie rejestracji do cyklu (opłata wynosi 500 euro) wybrać dziesięć rajdów, w których wezmą udział. Do końcowej klasyfikacji zaliczonych zostanie osiem wyników - pięć z asfaltów i trzy z szutrów.

Decyzja RFEdA, podjęta w chwili, gdy pandemia koronawirusa skutecznie utrudnia zebranie budżetu, wywołała sprzeciw wśród głównych aktorów widowiska. Wszyscy zwracają uwagę na wzrost kosztów, podyktowany koniecznością przygotowania samochodu do walki na obu nawierzchniach.

- To skandal - cytuje Pepe Lopeza, asfaltowego mistrza z ostatnich dwóch sezonów, dziennik AS. - Szaleństwo! - wtóruje mu Nil Solans, szutrowy triumfator z 2020 roku.

Niewielu kierowców ma w tym momencie dopięty budżet. Część z nich rozważa występy w FIA ERC, które w obecnej sytuacji stanowią bardziej atrakcyjną opcję. Do federacji wysłano list otwarty, prosząc o weryfikację aktualnych planów i odłożenie podjętego postanowienia na bardziej sprzyjający czas. Wygląda na to, że prośby nie przyniosły skutku. RFEdA w odpowiedzi na zapytanie dziennika AS zarzeka się, iż formuła Supercampeonato jest słuszna i pozwala nawiązać do Rajdowych Mistrzostw Świata.

Pierwszą rundą nowych mistrzostw Hiszpanii będzie asfaltowy Rallye Sierra Morena, rozgrywany po drogach Andaluzji.