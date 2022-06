Warmiński trening przed Rajdem Polski

Okręgowy Rajd Warmiński, z bazą w Olsztynie, składał się z dziewięciu odcinków specjalnych. Były to trzykrotnie pokonywane próby Mątki, Różynka i Barkweda. Łącznie minionej niedzieli ścigano się na niespełna 44 kilometrach oesowych.

Adrian Chwietczuk i Damian Syty (Skoda Fabia Rally2 evo) byli najszybsi na wszystkich próbach i wygrali klasę Gość.

- Wiem jaką pracę chcieliśmy wykonać. Rezultaty za bardzo mnie nie interesowały. To był doskonały trening przed Rajdem Polski. To runda mistrzostw Europy i najważniejsza impreza sportowa w kraju, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe. Zależało mi na tym, żeby się dobrze przygotować. Wydaje mi się, że wykonaliśmy dobrą pracę. Rajd Polski jest o wiele bardziej skomplikowany niż Rajd Warmiński. Dla mnie to idealny trening – powiedział Chwietczuk dla Radia Olsztyn.

Drugie miejsce zajęli Zbigniew Staniszewski i Sebastian Rozwadowski. Załoga Forda Fiesty R5 była wolniejsza o 30,4s.

- Przerwę w startach w rallycrossie postanowiliśmy wykorzystać na udział w Rajdzie Warmińskim. Super było sobie przypomnieć po dwóch latach, jak się ściga 180 km/h między drzewami w lesie - przekazał Staniszewski.

Na trzecim stopniu podium stanęli Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Hyundai i20 R5) (+47,5s).

Pierwszą trójkę w klasie RO Open N utworzyli: Tomasz Prokorym/Marcin Majewski (Subaru Impreza), Emil Uszyński/Adam Sulisz (Subaru Impreza), Rafał Chrzczon/Marcin Jabłoński (Subaru Impreza).

Orlen Rajd Polski odbędzie się w dniach 10-12 czerwca.