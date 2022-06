Hyundai nie najlepiej wkroczył w nową erę rajdów samochodowych. Koreańska marka jako ostatnia zobowiązała się do pozostania w światowym czempionacie i przygotowania hybrydowego samochodu Rally1. Powstałych opóźnień nie udało się nadrobić.

Podczas inauguracji sezonu w Monte Carlo i20 N Rally1 znacząco odstawał tempem od rywali z Toyoty i M-Sportu. Z kolei w Szwecji, Chorwacji i Portugalii udało się zdobyć podium, jednak gdyby nie usterki techniczne, mogło być sporo lepiej.

Niewiele brakowało, a również na Sardynii kłopoty techniczne pozbawiłyby Hyundaia szans na zwycięstwo. Najpierw stracili je Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, jak do tej pory najwięksi pechowcy sezonu 2022. W samochodzie Belgów podczas piątego oesu awarii uległ układ przeniesienia napędu. Strata sięgnęła dwóch minut. Podobny problem pojawił się w aucie późniejszych zwycięzców, jednak Ott Tanak i Martin Jarveoja mieli szczęście, gdy odwołano dwa ostatnie oesy piątkowego etapu.

Pytany o zwycięstwo - dla niego samego piętnaste w karierze, które przyszło 462 dni po ostatnim trumfie - Tanak odparł:

- Szczerze mówiąc, ta wygrana to bardziej podniesienie morale niż zwiększenie szans na mistrzostwo - powiedział Tanak podczas konferencji prasowej w Alghero. - Chcemy walczyć o mistrzostwo, ale do tego potrzebujemy samochodu. Nadal jest wiele do zrobienia.

- Nie jesteśmy nawet blisko perfekcji. Daleko nam do miejsca, w którym chcielibyśmy być. W fabryce wyrabiają nadgodziny. Potrzeba było trochę radości. Pracują, by wygrywać rajdy. Jestem przekonany, że dla nich to dodatkowa motywacja. Poniedziałek rozpoczną z uśmiechem.

- W ciągu dwóch tygodni zaszła duża zmiana. W Portugalii mieliśmy sporo problemów i była frustracja. Mocno przycisnęliśmy. Szczęśliwie między Portugalią i Sardynią mieliśmy dzień testowy. Pracowaliśmy i wprowadziliśmy poprawki. Przed rajdem dużo pewniej czułem się w samochodzie, a on spisał się dobrze.

W rozmowie z estońskim serwisem Delfi Tanak przyznał, że nie jest mu łatwo, ponieważ „Thierry [Neuville] jest w zespole już osiem, dziewięć lat i trudno dyskutować z jego pomysłami, ale staram się walczyć o swoją opinię”.

W tabeli kierowców Tanak jest aktualnie trzeci. Strata do Kalle Rovanpery wynosi 58 punktów. Wśród producentów Hyundai traci do Toyoty 39 oczek.

Czytaj również: Estoński triumf na przełamanie

Polecane video: