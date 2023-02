Zimowe zwycięstwo Tanaka

M-Sport Ford zdecydował się wystawić Otta Tanaka i Martina Jarveoję w Otepää Talveralli, pierwszej rundzie mistrzostw Estonii, aby w tej domowej imprezie ich nowego zawodnika zapewnić mu dodatkowe kilometry testowe przed Rajdem Szwecji.

W tym roku na zespoły fabryczne WRC nałożono większe limity w aspekcie testów, ograniczając je do 21 dni w roku, maksymalnie siedmiu na kierowcę.

W związku z powyższym producenci zdecydowali się na udział w lokalnych rajdach, aby obejść nowe wytyczne i powetować sobie w ten sposób utracone kilometry testowe. W ten weekend w akcji oprócz M-Sportu były też ekipy Hyundaia i Toyoty.

Tanak zdominował Otepaa Winter Rally rozegrany w prawdziwie zimowych warunkach. Drugie miejsce ze stratą 2.44.1 zajęli Georg Linnamae i James Morgan (Hyundai i20 N Rally2).

W pierwszej rundzie mistrzostw Estonii startowali również Polacy. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta Rally2) zostali sklasyfikowani na ósmej pozycji, a Mikołaj Kempa i Jarosław Szeja (Skoda Fabia Rally2 evo) na dziewiątej. Paweł Ważny i Michał Jurgała (Mitsubishi Lancer Evo IX) byli dziewiątą załogą w klasie EMV5.

Zasiadający w drugiej Pumie Rally1 Jourdan Serderidis pilotowany przez Frederica Miclotte był siedemnasty.

W tym samym czasie do drugiej rundy mistrzostw Finlandii - IsoValkeinen SM-Ralli Kuopio, przystąpiły stajnie Hyundaia i Toyoty, również w ramach przygotowań do Rajdu Szwecji.

Hyundai wystawił i20N Rally1 dla nowych w ich składzie Esapekki Lappiego i Janne Ferma, podczas gdy w GR Yarisie Rally1 zasiedli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston.

Lappi prezentował się lepiej od Katsuty i wygrał cztery pierwsze odcinki specjalne śnieżnego rajdu. Po pierwszej pętli miał w zapasie 12,9s nad Japończykiem.

Na piątym oesie różnica ta wzrosła do ponad 34 sekund po tym jak Katsuta wpadł w zaspę śnieżną. Potem zawodnik Toyoty nie przystąpił już do kolejnej próby, ze względu na zbyt duże uszkodzenia chłodnicy w jego aucie powstałe w wyniku tego zdarzenia.

- Nie byliśmy w stanie dojechać do mety, ale to i tak było dla mnie dobre przygotowanie do Rajdu Szwecji, na bardzo fajnych oesach - powiedział Katsuta.

Lappi natomiast wypadł z drogi na siódmym odcinku specjalnym, co kosztowało Fina jedenaście minut i bardzo prawdopodobne zwycięstwo.

- Ten dzień miał na celu znalezienie naszych limitów. W tej sytuacji zahamowałem trochę za późno - mówił Lappi. - W każdym razie mieliśmy okazję zobaczyć, jak zachowuje się samochód na tych drogach, po których nigdy wcześniej nie jeździłem. Dysponowaliśmy dobrze ustawionym autem.

Ralli Kuopio wygrali Jari Huttunen i Antii Haapala.

Video: Katsuta vs. Lappi - Ralli Kuopio 2023