Zmarł Ryszard Nowicki

Miał 17 lat, gdy ochotniczo stanął do Powstania Warszawskiego. Jako strzelec zgrupowania „Leśnik” został zaprzysiężony 8 sierpnia 1944. Miał pseudonimy „Sokół” i „Sęp”. Walczył w rejonie Dworca Gdańskiego i w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przy Sanguszki 1, gdzie 26 sierpnia został ranny (przestrzelona ręka); na wniosek majora „Rysia” (Adolf Łojkiewicz) został wtedy awansowany do stopnia starszego strzelca. Ewakuowany kanałami z Placu Krasińskich na Żoliborz, skąd potem przebił się do Puszczy Kampinoskiej.

Po wojnie trafił do Buska-Zdroju. Tam zdał maturę, a następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i został pracownikiem naukowym. Na początku lat 60. zaczął uprawiać rajdy w barwach Automobilklubu Krakowskiego. Mimo ograniczeń ruchowych zgruchotanej w powstaniu ręki odniósł wiele sukcesów w rajdach krajowych i zagranicznych. Czterokrotnie uczestniczył w Rajdzie Monte Carlo, dwukrotnie w Rajdzie Pneumant (NRD), nadto w czechosłowackim Rajdzie Wełtawy, Rajdzie Wiesbaden (RFN), Rajdzie Semperit (Austria), Rajdzie Monachium-Wiedeń-Budapeszt (1971, 7. miejsce), Rajdzie Olimpia (RFN), Rajdzie Złote Piaski. Jeździł też Polskimi Fiatami 125p w barwach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Osobowych. W 1967 był Mistrzem Polski w klasie do 850 cm3 kategorii A (Zastava 750), w 1968 I wicemistrzem Polski w klasyfikacji generalnej i Mistrzem Polski w klasie do 1300 cm3 (NSU 1000 TT). Największym osiągnięciem było Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej 1969 (wspólnie z Marianem Bieniem w Renault 8 Gordini). Wtedy otrzymał również tytuł Mistrza Sportu.

W 1970 był Mistrzem Polski w klasie IV (Renault 8 Gordini), w 1971 II wicemistrzem Polski w klasie VIII (wspólnie z Wojciechem Schrammem w Polskim Fiacie 125p 1500). W 1973 należał do zespołu, który pod Wrocławiem ustanowił Polskim Fiatem 125p trzy światowe rekordy prędkości. Po sezonie 1973 otrzymał tytuł „Zasłużony Mistrz Sportu” oraz złoty medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe”. 3 sierpnia 2008 za walkę w Powstaniu Warszawskim Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Nowickiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz Chmielewski