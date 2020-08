Sukcesy Polaków w Sedlcanach

Zawody w Sedlcanach okazały się niezwykle udane dla polskich kierowców.

W klasie Supercars, za kierownicą Forda Fiesty, wystartował Zbigniew Staniszewski, który praktycznie zdominował rywalizację w najmocniejszej grupie. W pierwszych kwalifikacjach był trzeci, ale dwa kolejne biegi zapisał już na swoje konto, w łącznych wynikach zostawiając za sobą Aloisa Hoollera i Marka Jourę. W finale zwyciężył z dużą przewagą nad Jorą i Hollerem.

Świetny weekend w klasie S1600 zaliczył Radosław Raczkowski, startując mocno zmodernizowaną na sezon 2020 Skodą Fabią.

Po pierwszym dniu w łącznych wynikach kwalifikacji zajmował dopiero dwunaste miejsce. Drugi dzień poszedł już zdecydowanie lepiej. W Q2 był piąty i regularnie przyśpieszając w Q3 uzyskał drugi czas ostatecznie zajmując szóste miejsce w kwalifikacjach.

Tuż przed finałem mocno popadało i czeski tor zmienił się w błotne lodowisko. Start nie był najlepszy w wykonaniu Raczkowskiego, ale mimo kilku przygód zdołał odrobić swoje straty triumfując w decydującej rozgrywce. Na drugim stopniu podium stanął Jan Ratajsky, a trójkę skompletował Lukas Dirnberger.

- Systematycznie cały weekend przyspieszaliśmy notując 13, 5 i 2 miejsce w kwalifikacjach - relacjonował start Raczkowskiego jego zespół, Automax Motorsport. - Tuż przed finałem spadł bardzo mocny deszcz i tor w Sedlcanach zmienił się w błotne lodowisko. W finale po nie najlepszym starcie Radek zdecydował się na jokera, aby mieć czystą drogę do nadrabiania. Serce nam jednak zamarło, gdy na wejściu w jokera Radek nie spodziewając się aż tak śliskiej nawierzchni przez moment jechał po bandzie z opon na zewnętrznej zakrętu. Udało się jednak z tego wyjść lecz po jokerze strata wydawała się nie do odrobienia, 14 sekund. Jednak opanowanie i umiejętność Radka jazdy w tak trudnych warunkach powodowała, że bardzo szybko zaczął odrabiać straty do czołówki, kolejno wyprzedzając innych zawodników, odrabiając stracony czas i wygrywając finał.

W klasie Super Touring Cars +2000 za kierownicą Hondy startował Damian Litwinowicz. Na swoje konto zapisał wszystkie biegi kwalifikacyjne. W finale był drugi za Karelem Vaclavikiem.

Galeria zdjęć: