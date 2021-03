Międzynarodowa ranga

Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie od lat przyciąga zawodników z całego świata, ścigających się różnorodnymi pojazdami. To przede wszystkim runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych, ale też czempionatów i pucharów z Polski i Czech w sporcie samochodowym i motocyklowym. Otwarta na wszystkich zawodników formuła gwarantuje nie tylko międzynarodowe towarzystwo, ale przede wszystkim bardzo interesujące listy zgłoszeń.

- W tym roku ponownie czeka nas zacięta sportowa walka na trasach Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie. Otrzymujemy zapytania od nowych zawodników z zagranicy oraz z Polski i mamy nadzieję, że zobaczymy wiele interesujących nowych nazwisk i pojazdów – mówi Mariusz Podkalicki, wiceprezes Fundacji Baja Poland.

Rajdowa wizytówka Polski

Tereny w Drawsku Pomorskim to wizytówka polskich rajdów terenowych. Organizowane tu Wysoka Grzęda Baja Poland i Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie są najdłuższymi tego typu rajdami w Polsce, a ich trasy są nie tylko bardzo trudne, ale przede wszystkim dają ogromną frajdę z jazdy.

- Zawsze staramy się wytyczać takie trasy, by dawały kierowcom radość z jazdy. Na poligon w Drawsku Pomorskim przyjeżdżają zarówno pretendenci do tytułów, ci którzy chcą po prostu czerpać przyjemność z jazdy, a także zawodnicy, dla których jest to doskonały trening przed takimi imprezami jak słynny Rajd Dakar – podkreśla Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.

- Zawodnicy mierzą się z długą, bardzo różnorodną trasą – od piaszczystych partii przypominających małe wydmy, przez szybkie proste i długie łuki ze wzniesieniami w stylu WRC, po kręte, wąskie i bardzo techniczne leśne ścieżki. „Na tych terenach rozgrywane są odcinki specjalne, które długością i trudnością dorównują Rajdowi Dakar – mówi Krzysztof Hołowczyc, wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar, który od lat rywalizuje w rajdach organizowanych w Drawsku Pomorskim.

Baja Poland Series – rajd dla każdego

Imprezy organizowane przez Fundację Baja Poland są otwarte dla samochodów, ciężarówek, SSV, quadów i motocykli. Rywalizować można na każdym poziomie doświadczenia, od kierowców bez licencji po profesjonalnych zawodników. Ograniczony budżet także nie stanowi bariery i można zacząć od finansowego poziomu, który nie różni się od wielu imprez amatorskich, a sam sprzęt często wymaga tylko zamontowania podstawowego wyposażenia bezpieczeństwa, jakie można znaleźć w wielu obecnych na rynku seryjnych konstrukcjach SSV. Słowem, każdy miłośnik jazdy w terenie znajdzie coś dla siebie.

- Zależy nam na wszystkich zawodnikach. Już nie raz na trasach Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie widzieliśmy pojazdy i kierowców ze światowej czołówki obok ludzi rozpoczynających swoje starty w rajdach baja. Obecność gwiazd motorsportu podnosi poziom rywalizacji, ale każdy nowy kierowca sprawia, że jest ona bardziej widowiskowa i ten sport stale się rozwija – podkreśla Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.

Z trzech organizowanych w tym sezonie rajdów: Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie, Baja Wysoka Grzęda oraz Baja Poland, Fundacja Baja Poland utworzyła nowy cykl dla uczestników bez licencji pod nazwą Baja Poland Series. Jest to cykl imprez wzorowany na słynnym Dakar Series, którego celem jest stworzenie dla kierowców ścieżki wiodącej do największego rajdu na świecie. Podobny cel przyświeca także Fundacji Baja Poland, by zapewnić każdemu chętnemu miłośnikowi rajdów terenowych możliwości startu, nauki, dobrej sportowej zabawy na wysokim poziomie organizacyjnym i realizacji swoich pasji oraz marzeń. Uczestnicy Baja Poland Series będą mogli spróbować swoich sił na tych samych trasach co czołowi zawodnicy z Mistrzostw Polski czy Pucharu Świata FIA, a najlepsi w trzech rundach cyklu zostaną na koniec sezonu zwycięzcami Baja Poland Series.

Klasyczne terenówki na start

W ramach upowszechniania rajdów terenowych oraz tworzenia nowych możliwości startu dla miłośników jazdy w terenie Fundacja Baja Poland rozpoczyna także kolejny projekt, tym razem związany z klasycznymi autami terenowymi, które jak pokazał tegoroczny Rajd Dakar Classic, mają ogromny potencjał.

Po raz pierwszy w tym roku na każdym poziomie rozgrywek w Polsce funkcjonować będzie specjalna klasyfikacja dla klasycznych rajdowych terenówek. To dopiero początek aktywności Fundacji w tym zakresie i w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych informacji o klasycznych samochodach w rajdach terenowych.

Poligon Drawski czeka

W piątek 9 kwietnia rajd Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie zainauguruje prezentacja załóg, po której zawodnicy wyruszą na 17-kilometrowy odcinek kwalifikacyjny. Tego samego dnia dziesięć najszybszych załóg wybierze swoje pozycje startowe. Ustalą one kolejność startową do prawdziwego sprawdzianu, który odbędzie się dzień później, w sobotę 10 kwietnia. Organizatorzy zaplanowali na ten dzień dwa przejazdy liczącego 145 kilometrów odcinka specjalnego, w nowej konfiguracji względem lat poprzednich. Dla zawodników z RPPST i MPRB / PPRB trasa rajdu będzie nieco krótsza i drugi przejazd najdłuższego OS-u zakończą na 72 kilometrze. Uczestnicy Baja Poland Series będą mieli do pokonania piątkowy odcinek kwalifikacyjny oraz dwukrotnie 72-kilometrowy OS na poligonie. Rajd zakończy ceremonia wręczenia nagród w sobotni wieczór.

Po inauguracji w Drawsku na zawodników czeka jeszcze pięć rajdów w walce o końcowe tytuły w mistrzostwach i pucharach Polski. Przełom kwietnia i maja to szybka piaszczysta trasa Baja Europe w Żaganiu. Trochę ponad miesiąc później 11-12 czerwca zadebiutuje nowa pozycja w rajdowym kalendarzu, czyli rajd Baja Wysoka Grzęda z bazą w Hotelu nad Czernicą i krętymi, technicznymi próbami w okolicach Czarnego. W środku wakacji, na przełomie lipca i sierpnia czeka Rajd Polskie Safari ze swoimi szutrowymi trasami wokół Przasnysza.

Najwyższa rangą impreza sportu samochodowego – Baja Poland, która stanowi rundę Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja, przyciągnie światowe i polskie gwiazdy motorsportu 26-29 sierpnia do Szczecina, Dobrej i Drawska Pomorskiego. W tym roku Baja Poland zadebiutuje także w Pucharze Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja oraz będzie finałem zmagań w Baja Poland Series, którego uczestnicy będą mogli stanąć na tym samym podium co takie ikony rajdów terenowych jak Stephane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Krzysztof Hołowczyc czy Kuba Przygoński.

Na zakończenie sezonu polscy zawodnicy wyruszą na Węgry na listopadowy Raid of the Champions.

Listy zgłoszeń do Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie otwarte są od niedawna, a już zgłaszają się pierwsi zawodnicy. Wszystkich startujących w rajdzie poznamy 5 kwietnia.

Program Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2021

Piątek, 9 kwietnia

15:30: Start rajdu

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

15:50: QS-1 MOGADISZ – Odcinek kwalifikacyjny, 17,7 km

Poligon Drawsko Pomorskie

19:00: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Drawsko Pomorskie

Sobota, 10 kwietnia

8.00: Re-start rajdu

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

08:25: OS-2 DRAWSKO POMORSKIE, 145 km

Poligon Drawsko Pomorskie

13:15: OS-3 DRAWSKO POMORSKIE, 145 km

Poligon Drawsko Pomorskie

15:45: Meta rajdu

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

19:00: Ceremonia rozdania nagród

Park Serwisowy Mielenko Drawskie

