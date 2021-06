Mówią przed Ecumaster Rally

MARCIN GÓRNY: - Rajdy samochodowe to sport zespołowy, na który pracuje nie tylko załoga, ale też cały sztab ludzi w strefie serwisowej. Miałem przyjemność poznać motorsport z tych dwóch perspektyw i poczuć emocje, które pod namiotami w oczekiwaniu na załogę potrafią być nawet większe. Tak było też na Rajdzie Polski, z którego wróciliśmy naprawdę zmęczeni, ale ze świadomością, że braliśmy udział w czymś naprawdę wyjątkowym. Brakuje mi regularnych startów, ale świetni ludzie z Rallylab i wszyscy partnerzy mocno pomagają mi w tym, żeby nie zapomnieć, jaka to przyjemność. W ten weekend to chłopaki będą czekać na nas w serwisie i mocno trzymać kciuki, a ja zrobię wszystko, żeby zapewnić im emocje. Cieszę się na kolejny start w Peugeocie i na współpracę z Patrykiem, bo na Głubczycach układała się ona świetnie. Nadal jestem daleki od przewidywania wyniku, zwłaszcza że osobiście przekonałem się o tym, jak mocna stawka ściga się w Tarmac Masters. Myślę, że w Głubczycach w dobrym stylu reprezentowaliśmy „starsze” rajdowe pokolenie, więc tym chętniej znów stanę do tej walki. Do zobaczenia na 3. Ecumaster Rally i trzymajcie kciuki!”

PATRYK OLEJNICZAK: - Obejrzenie onboardów dostarczonych przez Organizatora mocno zaostrzyło apetyt na Sichów i Męcinkę̨. Naprawdę dobrze wygląda wyzwanie, które czeka w ten weekend. Ekipa Rallylab idealnie jak zawsze przygotowała i przezbroiła naszego Peugeota na specyfikację asfaltową. Jeszcze w zeszłym tygodniu ten samochód walczył na szutrach i dotarł do mety Rajdu Polski. Nam pozostaje dobrze opisać́ OS-y, a w niedzielę, jak najlepiej wykonać robotę.

FILIP PINDEL: - Już nie mogłem się doczekać, żeby znów wsiąść za kierownicę Peugeota. Po przygodzie na szutrach wracamy na nawierzchnię asfaltową. Rajd Żmudzi był cenną nauką na przyszłość, ale na ten moment zdecydowanie lepiej czuje się na twardej nawierzchni. Nie mogło nas razem z Krzyśkiem zabraknąć na odcinkach kolejnej rundy Marten Tarmac Masters. Plan na weekend jest niezmienny. w dalszym ciągu jesteśmy głównie nastawieni na zbieranie doświadczenia i czerpanie jak największej przyjemności z jazdy. W Ecumaster Rally już tradycyjnie będziemy mieć mocną stawkę w PRO 2, dlatego pokusa, aby przyspieszyć i skupić się na rywalizacji jest coraz większa. Priorytetem jest meta.”

KRZYSZTOF PIETRUSZKA: - Plan na Ecumaster Rally pozostaje ten sam, jak na wszystkie rajdy w tym sezonie. Budować pewną jazdę i krok po kroku zbliżać się do czołówki. Jak każdy sportowiec chcemy rywalizować o zwycięstwa, ale chcemy aby to był efekt wypracowany na mocnych fundamentach. Filip to nadal bardzo młody zawodnik, więc na walkę przyjdzie czas w przyszłym sezonie. Na tą chwilę ważne jest podejmować trafnych decyzji i dobre wykorzystanie możliwości, jakie dają nam partnerzy. To zaprocentuje.

