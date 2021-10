Mówią przed Rajdem Wisły

FILIP PINDEL: - Ostatnia runda Marten Tarmac Masters dostarczył nam niesamowitych emocji! Walka w naszej klasie była naprawdę zacięta i to do samej linii mety. Jeszcze nigdy, do tej pory, nie walczyliśmy z tak wysokim i równym tempem. Przez całe zawody utrzymywaliśmy się w czołówce, więc osiągnęliśmy tegoroczne założenia. Żałuje, że w Radkowie tak niewiele zabrakło do podium, ale nie zmniejsza to satysfakcji, jaką czuję po tym weekendzie. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ ogrom wykonanej pracy zaprocentował i pozwolił nam zakończyć sezon na 3. miejscu w klasie PRO 2.Zmotywowani wynikiem nie składamy jeszcze broni, a wręcz podkręcamy tempo. Już dziś stajemy na linii startu Rajdu Wisły. Dla mnie to duże wyróżnienie, by zmierzyć się z tak wielkim klasykiem polskich rajdów. Niesamowicie wymagający rajd i bardzo mocna konkurencja, dlatego wiem, że będzie to kolejna ważna lekcja rajdowego rzemiosła. Zapowiada się ciekawy weekend, więc ponownie proszę Was o mocne trzymanie kciuków.”

KRZYSZTOF PIETRUSZKA: Przystępujemy do Rajdu Wisły mocno podbudowani wynikiem z odcinków Radkowa. Wszystko w tamten weekend zagrało perfekcyjnie. Jestem dumny z postawy Filipa, który zaprezentował bezbłędną i skuteczną jazdę. To były cztery bardzo intensywne dni testów, zapoznania z trasą i samej walki na odcinkach. Spędziliśmy wiele długich godzin w samochodzie i nad analizą ustawień, ale było warto. Pokazaliśmy, że jesteś w stanie rywalizować o najwyższe pozycje i o podium. Zespół dał z siebie wszystko w walce o wynik w Koszycach i w Radkowie. Dziękuje za cały ten wysiłek wszystkim razem i każdemu z osobna. Naszemu inżynierowi Rafałowi i chłopakom z Car Speed Racing, ponieważ dostaliśmy do dyspozycji komfortowe warunki i świetnie przygotowany samochód. Dzięki temu za tydzień będziemy mogli odbierać puchar za trzecie miejsce w PRO 2 i świętować jeden z wielu tegorocznych sukcesów zespołu. Gratuluje Wojtkowi i Sebastianowi tytułu wicemistrzów Polski, ponieważ wrócili do RSMP w pięknym stylu. To cenne mieć za sobą tak doskonały zespół i wzorce. Zrobiliśmy duży krok do przodu, a to motywuje do jeszcze cięższej pracy, za którą zabieramy się już w ten weekend. Dla mnie, jako zawodnika z tego regionu, Rajd Wisły zajmuje ważne miejsce w sercu, a bardzo się cieszę, że będę mógł tym razem dzielić te emocje właśnie z Filipem. Widzę, jak bardzo się stara, jak mocno się rozwinął i ile przyjemności sprawia mu jazda. Do tego rajdu podchodzimy z należnym mu respektem, żeby zbierać kolejne doświadczenia, ale liczę na to, że dotrzemy do mety w równie pozytywnych nastrojach i ze świadomością w pełni zrealizowanego planu.

