Adam Stec wsiada do Fiesty R5

Wciąż nie wiadomo kiedy i czy ruszą tegoroczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Mimo to, w oczekiwaniu na rywalizację, kierowcy i zespoły wznowili przygotowania do sezonu.

W zeszłym roku Adam Stec wraz z Dariuszem Zdanowiczem zaliczyli swój pierwszy pełny sezon w RSMP. Startowali Mitsubishi Lancerem Evo X R4. Mistrzostwa zakończyli na czwartym miejscu w Open 4WD, dwukrotnie goszcząc na podium w swojej klasie.

Teraz czas na kolejny krok, a jest nim przesiadka do Forda Fiesty R5.

Stec ma za sobą już kolejne kilometry w tym samochodzie. Ostatnie szutrowe jazdy odbyły się w minionych dniach na oesach Paprotki i Elganowo, gdzie dalej poznawał samochód pod czujnym okiem doświadczanego zespołu C-Rally.

- Potwierdzam z uśmiechem na twarzy. Od tego roku wraz z Dariuszem przesiadamy się do Forda Fiesty R5, tym samym spełniłem swoje rajdowe marzenie. Myślę, że tak jak wszyscy mamy głód jazdy i czekamy z niecierpliwością, aż sytuacja z pandemią się unormuje. Jeżeli tegoroczny sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski wystartuje, będziemy obecni na wszystkich jego rundach - powiedział Adam Stec dla motorsport.com

Pytany o pierwsze wrażenia z jazdy Fiestą R5, odparł: - Fantastyczne! Charakterystyka tego samochodu znacząco odbiega od Lancera Evo X, którym startowaliśmy w ubiegłych latach. Fiesta pozwala na dużo więcej i wybacza więcej, przez co zachęca do przesuwania granic swoich możliwości. Jest niesamowita pod względem poziomu trakcji i przewidywalności w prowadzeniu - „idzie za ręką”.

Założenia na debiut w tej klasie to przede wszystkim dobra zabawa i czerpanie frajdy z jazdy. Na konkretne cele, jeśli chodzi o rezultaty, przyjdzie jeszcze czas.

- Może tu was zaskoczę, ale nie podchodzimy w ten sposób do jazdy w RSMP. Nie puchnie nam żyłka na myśl o punktacji i tabelach - kontynuował. - W tym momencie najważniejsza dla nas jest przede wszystkim dobra zabawa i frajda z jazdy - a zapewniam, że w R5 mamy tego pod dostatkiem! Oczywiście nie oznacza to, że rywalizacja jest nam obojętna. Zobaczymy co czas pokaże. Na ten moment chcemy poznać samochód, cieszyć się każdym kilometrem i pracować nad tym, aby wyciągać z niego co raz więcej. Jeśli z kolejnymi startami, przy okazji tego o czym wcześniej wspomniałem nawiążemy z kimś walkę, będzie to bonus - nie cel za wszelką cenę.

Teoretycznie RSMP 2020 powinno ruszyć od Rajdu Świdnickiego-KRAUSE w dniach 17-19 lipca. Dla czerwcowego Rajdu Polski poszukiwany jest nowy termin. Wg informacji ze strony PZM - Rally Žemaitija, który miał odbyć się w dniach 5-7 czerwca, spodziewany jest w dalszej części roku, ale już nie będzie stanowił rundy mistrzostw Polski.

- Mam nadzieję, że sezon wystartuje, nawet jeśli będzie to kosztem kilku rajdów. W ostatnich tygodniach w naszym kraju można zaobserwować odmrażanie w sporcie - od piłki nożnej, po żużel. Myślę, że stopniowo, z pewnymi obostrzeniami, będą one dostępne również dla kibiców. Jeśli chodzi o rajdy samochodowe, kluczowe znaczenie będzie miała znajomość danego sportu i indywidualne rozpatrywanie każdego z nich przez osoby decyzyjne. Jeżeli urzędnik potraktuje imprezy masowe schematem, na równi stawiając koncert na zamkniętej hali na 10 tyś. osób a rajd samochodowy rozgrywany na otwartej przestrzeni liczącej kilkaset kilometrów - to długo przyjdzie nam czekać na powrót rajdów. Mamy jednak nadzieję, że tak się nie stanie - zakończył.

Galeria zdjęć z testów: