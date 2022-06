O punkty do polskiego czempionatu walczono na Żmudzi już w roku ubiegłym. Wizyta w Kielmach to piąte odwiedziny Litwy od sezonu 2013. Dla Litwinów Rally Žemaitija to druga odsłona bieżącej kampanii. Zainaugurowali ją majowym Rajdem Podlaskim.

Organizatorzy przygotowali trasę o długości niespełna 114 kilometrów, podzieloną na czternaście odcinków specjalnych. Rajd odbędzie się w dwudniowym formacie, w piątek i sobotę (8-9 lipca).

Na piątkowy poranek zaplanowano shakedown w miejscowości Vares. Właściwa rywalizacja ruszy po południu. Podano jedynie długości prób, nie odsłaniając ich nazw. Dystans sześciu oesów to odpowiednio: 3,72 km, 6,68 km, 5,32 km, 2,21 km, 5,14 km i 6,01 km.

W sobotę załogi przejadą kolejne osiem oesów - dwukrotnie każdy z czterech przygotowanych odcinków o długościach: 14,52 km, 13,58 km, 5,71 km i 8,50 km.

Metę w Kielmach zaplanowano na godzinę godzinie 18:55.

Harmonogram czasowy

