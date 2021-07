Po dwóch szutrowych imprezach przyszła pora na nawierzchnię utwardzoną. Załogi walczące o krajowe laury udały się do Puław. Organizatorzy przygotowali osiem odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 120 km.

Po południu powtórzono cztery odcinki. Trzy z nich - w tym ostatni, dodatkowo punktowany Wilków 2, rozgrywany w formacie Power Stage - wygrali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, przypieczętowując triumf w Rajdzie Nadwiślańskim.

Załoga Skody Fabia Rally2 evo trzeci tegoroczny start w rundzie ProfiAuto RSMP zamieniła w trzecie zwycięstwo i pewnie prowadzi w punktacji. Mający przed sobą Rally di Roma Capitale, duet pokonał Tomasza Kasperczyka i Damiana Sytego o 20,3 s. Podium uzupełnili Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski [+35,9 s].

Jeszcze przed ostatnią próbą trzecie miejsce należało do Wojciecha Chuchały i Sebastiana Rozwadowskiego. Mistrzowie Polski z 2014 roku popełnili jednak falstart na OS8 i ich wynik obciąża 10-sekundowa kara. Do podium zabrakło 5,6 s. Pierwszą piątkę zamknęli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Strata do kolegów z Orlen Team wyniosła 44,4 s.

