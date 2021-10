KACPER WRÓBLEWSKI: - Rajd Koszyc to będzie dla nas mega wyzwanie i cenna szkoła. Nigdy tutaj nie byłem, nawet w roli kibica. Stąd jest to też swojego rodzaju dla mnie pewną nowością, bo zazwyczaj każdy rajd RSMP znam choćby z „oglądarki”. Na szczęście w rajdówce nie jestem sam i po prawej stronie mam Kubę, który startował tu już nie raz. Powinno mi to pomóc szybciej odnaleźć się na tym terenie. Jaki mamy plan na weekend? Oczywiście chcemy walczyć, pojechać szybko i mam nadzieję, że przez te dwa tygodnie nie zapomnieliśmy feelingu ze Świdnicy. Niemniej jednak przed tym startem nie stawiamy sobie żadnych celów, bo być może ten spokój pozwoli nam na efektywną jazdę.

JAKUB WRÓBEL: - 47. Rajd Koszyc to mój dziewiętnasty start w rajdzie zaliczanym do mistrzostw Słowacji. To bardzo duży plus, ponieważ klasyczne oesy Bogota czy Herl’any, wykorzystywane również podczas innych rund, są mi bardzo dobrze znane. A ta znajomość i doświadczenie z tych prób, z pewnością pomogą nam w walce o jak najlepszy rezultat. Mocno ubolewamy z powodu decyzji o organizacji rajdu bez kibiców, dlatego trzymajcie za nas kciuki przed ekranami komputerów!

więcej wkrótce...

informacja prasowa