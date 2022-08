Tom Kristensson i Andreas Johansson zamknęli pierwszą sobotnią pętlę najlepszym czasem na próbie Różanka odnosząc pierwsze oesowe zwycięstwo w tegorocznym Rajdzie Rzeszowskim, w klasyfikacji generalnej.

Liderzy zawodów Grzegorz Grzyb i Adam Binięda stracili do szwedzkiej załogi 0,3s powiększając swoją przewagę nad najbliższymi rywalami.

Trójkę na 10,9 kilometrowej próbie skompletowali Jarosław Szeja i Marcin Szeja (+3,9s). Dalej w wynikach było niezwykle ciasno, Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel pojechali wolniej o 4,3s, a Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski o pięć sekund.

Szósty czas należał do Dariusza Polońskiego i Łukasza Sitka (+7,7s), siódmy do Erica Caisa i Petra Tesinsky’ego (+9,9s), a ósmy do Zbigniewa Gabrysia i Daniela Dymurskiego (+19,7s).

Dziesiątkę skompletowali Sławomir Sawicki/Jakub Gerber (+22,4s) i Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (+24s). Najszybsi w ośce Jacek Sobczak i Michał Marczewski (+25,9s) uplasowali się na jedenastej pozycji w łącznych wynikach.

Adam Sroka i Patryk Kielar, jadący uszkodzonym samochodem po rolce na OS6, w 2WD pojechali wolniej od Sobczaka o 7,3s. Trzynaści w generalce Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski ponownie najlepiej spisali się w klasie 3 (+34,4s), mając za sobą najmocniejszych reprezentantów stawki NAT2 Piotra Parysa i Andrzeja Górskiego (+36,6s).

W rajdzie przewaga Grzyba nad Płachytką wynosi 12,4s i w generalce 35s nad Caisem. W RSMP trzeci jest Szeja (+45,6s) mając w zapasie zaledwie półtorej sekundy nad Wróblewskim.

W stawce 2WD Sobczak prowadzi z dużą przewagą 2:24.8 nad Gracjanem Predko i Adrianem Sadowskim, którym z kolei Grzegorz Bonder i Kamil Heller ustępują o 19,4s.

W NAT2 Parys wyprzedza Artura Równiatkę i Wojciecha Habudę o 1:57.3. Na trzecie miejsce awansowali Rafał Kwiatkowski i Jacek Zieliński (+4:35.4).

Finałowa pętla licząca trzy odcinki specjalne rusza o godzinie 13:50.

