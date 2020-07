W sezonie 2020 walka o tytuł rajdowego mistrza Polski będzie miała sprinterski format. Pandemia COVID-19 spowodowała, że z pierwotnie zaplanowanych siedmiu rund, w kalendarzu pozostały cztery, wyłącznie asfaltowe. Będą nimi Rajd Rzeszowski (6-8 sierpnia), Rajd Śląska (11-12 września), Rajd Świdnicki Krause (2-4 października) oraz Rajd Koszyc na Słowacji (16-18 października). To oznacza, że każdy punkt będzie miał jeszcze większe znaczenie, a jeden słabszy rajd może przekreślić szanse na oczekiwane miejsce w końcowej klasyfikacji.

Przed rozpoczęciem sezonu RSMP Kacper Wróblewski zdecydował się na treningowy start w 4. Ireco Motorsport Rally. Zaplanowane na 21 czerwca zawody z bazą w Nowej Rudzie to pierwsza w tym roku runda Tarmac Masters, czyli cyklu rajdów okręgowych na Dolnym Śląsku. Organizatorzy przygotowali dwa odcinki specjalne o długości 8,25 i 6,46 km. Każdy z nich będzie pokonywany trzykrotnie, więc łącznie w rajdowym tempie załogi przejadą 44,13 km.

– Ostatni raz startowałem w zawodach siedem miesięcy temu podczas Rajdu Barbórka. To bardzo dużo czasu, w trakcie którego bardzo tęskniłem za rajdówką i rywalizacją, ale też mocno pracowałem nad tym, co można poprawić bez wsiadania do samochodu. Każdy dzień ciągnął się bez końca, więc mam wielki głód jazdy – mówi Kacper Wróblewski, kierowca ORLEN Team. – W tym miejscu bardzo dziękuję moim partnerom, w tym szczególnie PKN ORLEN, dzięki którym mogłem kontynuować przygotowania do sezonu, a teraz rozpoczynam starty – dodaje.

Dla 28-latka z Żywca rok 2020 stoi pod znakiem nowości. W sezonie 2019 Wróblewski zadebiutował na rajdowych trasach za kierownicą samochodu klasy R5 – najszybszej i najbardziej zaawansowanej konstrukcji, jaką można się ścigać w RSMP. Na sezon 2020 kierowca ORLEN Team wybrał nowy samochód – Volkswagena Polo GTI R5. Jego obsługą zajmie się Rallytechnology – stajnia, z którą Wróblewski w 2018 roku sięgnął po tytuły mistrza Polski w klasyfikacji 2WD i klasie 4. Zmiana nastąpi także na prawym fotelu rajdówki Kacpra. Kierowcę ORLEN Team pilotować będzie doświadczony Jakub Wróbel. Pochodzący z Myślenic zawodnik ma na swoim koncie już ponad 140 startów, w tym rundy mistrzostw świata i Europy.

– Na starcie pierwszej rundy Tarmac Masters pojawi się wielu innych zawodników z czołówki RSMP, więc to jasne, że chcemy pojechać jak najszybciej. Niemniej jednak dla nas ten rajd to przede wszystkim trening. Chcemy z Kubą doszlifować naszą współpracę i popracować nad ustawieniami samochodu, by w Rzeszowie atakować od pierwszych kilometrów – deklaruje Wróblewski.

informacja prasowa