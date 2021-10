Sebastiem Buemi utrzymał swoją pierwszą pozycję na początku wyścigu.

Start nie był udany dla zespołu Jota. Sean Gelael spadł na piątą pozycję. Liderem wyścigu w klasie LM P2 został Giedo van der Garde z Racing Team Nederland.

Renger van der Zande z Inter Europol Competition zdołał przebić się na czwartą pozycję. Anders Fjordbach z High Class Racing przeskoczył z dziesiątego miejsca na dziewiąte.

W GTE PRO oraz GTE AM Kevin Estre oraz Rino Mastronardi utrzymali swoje pierwsze pola na starcie.

Na 11. okrążeniu Matthieu Vaxiviere z Alpine Elf Matmut zgłosił inżynierowi przez team radio, że ma problemy z samochodem.

Francesco Castellacci wyprzedził Rino Mastronardiego. W trakcie walki doszło między kierowcami do kontaktu. Reprezentant Iron Lynx zjechał do boksu.

Sean Gelael kilka minut później popełnił błąd w dziesiątym zakręcie, przez co się obrócił.

Niecałą godzinę po starcie, inżynierowie Toyoty poprosili swoich kierowców, aby zamienili się pozycjami. Nowym liderem wyścigu stał się Mike Conway. Brytyjczyk jednak popełnił błąd w pierwszym zakręcie, na czym skorzystał Sebastian Buemi. Zespół nie interweniował w tej sytuacji.

Po prawie godzinie jazdy za kierownicą auta numer siedem zasiadł Brendon Hartley.

Anders Fjordbach z High Class Racing uszkodził samochód na pierwszym zakręcie. Duńczyk kontynuował dalej jazdę.

W GTE AM na pierwsze miejsce przebiła się ekipa D'Station Racing, która startowała z dziesiątej pozycji w swojej klasie.

Od 24 okrążenia samochód Inter Europol Competition prowadził Alex Brundle. Brytyjczyk zdołał przebić się na drugą pozycję w LM P2.

Na 40. okrążeniu Anders Fjordbach zjechał do alei serwisowej. Jego miejsce za kierownicą zajął Robert Kubica. Polak wyjechał na tor ostatni w swojej klasie.

Ben Keating zdołał wyprzedzić Satoshiego Hoshino. Nowym liderem w GTE AM stała się ekipa TF Sport.

W klasie Hypercar na prowadzenie ponownie wyszła ekipa Toyoty z samochodu numer siedem.

Kolejne zjazdy do boksu zawodników LM P2 sprawiły, że reprezentant polskiego zespołu, Alex Brundle znalazł się na pierwszej pozycji.

Robert Kubica powoli nadrabiał straty. Polak zdołał wyprzedzić Kusha Mainiego z zespołu ARC Bratislava.

Na 59. okrążeniu wywieszono żółtą flagę. Na torze pojawiły się resztki części z samochodów.

W tym samym czasie z alei serwisowej wyjechał Kazuki Nakajima, który wrócił na tor za Andre Negaro z Alpine.

Na 61. okrążeniu w samochodzie zespołu Inter Europol Competition znalazł się Jakub Śmiechowski, który zamienił się z Alexem Brundlem.

Po ponad 20 kółkach, Polak zjechał do boksu na zmianę ogumienia. Mechanicy mieli problem z wymianą tylnej, prawej opony, przez co zespół stracił kilka dodatkowych sekund.

Na prowadzenie wyszedł Charles Milesi z Team WRT.

Gdy zegar pokazywał 3 godziny i 5 minut do końca wyścigu, Juan Pablo Montoya gwałtownie zwolnił w zakręcie numer jedenaście. Były kierowca Formuły 1 stracił lewe, tylne koło. Prawdopodobnie był to błąd mechaników, którzy nie dokręcili koła. Na torze pojawiła się żółta flaga. Kolumbijczyk zdołał o własnych siłach dojechać do garażu.

Wielu kierowców skorzystało na tym, zjeżdżając na pit stop. Jednym z takich zawodników był Robert Kubica, który wymienił się za kierownicą z Dennisem Andersenem.

Na 99. okrążeniu ponownie pojawiła się żółta flaga na torze. Powodem były leżące części na torze. Kontrola wyścigu kazała kierowcą jechać prawą stroną, aby porządkowi mogli wejść na tor.

Kilka minut później wznowiono rywalizację. Renger van der Zande zbliżył się do Gabriela Aubryego. Holdender zdołał wyprzedzić reprezentanta Richard Mille Racing na 107. okrążeniu.

Kontrola wyścigu poinformowała, że Satoshi Hoshunio podczas żółtej flagi ignorował limity prędkości. Japończyk musiał odbyć karę przejazdu przez boksy.

W GTE PRO, Richard Lietz z Porsche GT Team zaczął się zbliżać do swojego kolegi z zespołu jadącego na pierwszej pozycji, Janiego Neela. Zespół kazał Lietzowi pozostać na swojej pozycji.

Alex Brundle został uderzony przez Loiica Duvala w pierwszym zakręcie. W Orece polskiego zespołu zostały uszkodzone lewe drzwi, który same zaczęły się otwierać podczas jazdy. Kontrola wyścigu zwróciła uwagę ekipie, że muszą naprawić drzwi.

Kilkadziesiąt minut później polski zespół otrzymał karę od sędziów za nieprzepisowy przydział opon. Dane sytuacje przekreśliły szansę na dobry występ.

Inter Europol Competition ostatecznie zakończyło rywalizację na dziewiątej pozycji za High Class Racing z Robertem Kubicą w składzie.

Jako pierwszy do mety dojechał Kamui Kobayashi z Toyota Gazoo Racing. Zespół z Japonii zapewnił sobie pierwsze mistrzostwo kategorii Hypercar w historii serii.

W klasie LM P2 po zwycięstwo sięgnęła belgijska ekipa Team WRT.

W GTE PRO pierwsze i drugie miejsce zajęły samochody zespołu Porsche GT Team. W GTE AM najlepszy okazał się zespół TF Sport.

... więcej wkrótce