Rajd Akropolu niespodziewanie powrócił w tym roku do harmonogramu mistrzostw świata po ośmiu latach. Rywalizacja na greckich szutrach zastąpiła wyprawę do Chile, niemożliwą do realizacji ze względu na pandemię koronawirusa.

Doceniono znaczące wsparcie greckiego rządu, z odpowiedzialnym za sport i kulturę Lefterisem Avgenakisem na czele i światowa czołówka zjedzie pod Akropol również w sezonie 2022.

Podczas tegorocznej edycji start honorowy oraz pierwszy odcinek specjalny zorganizowano w centrum Aten. Opublikowane dane wskazują, że rywalizację wokół Placu Syntagma, nieopodal gmachu parlamentu, obserwowało około 30 tysięcy widzów.

Na 2022 rok - kiedy to rajd również rozegrany zostanie we wrześniu - organizatorzy planują superoes na Stadionie Olimpijskim w Atenach. Obiekt został wybudowany w 1982 roku i gruntownie zmodernizowany przed Igrzyskami Olimpijskimi, które odbyły się w greckiej stolicy w 2004 roku. Załogi w przeszłości już ścigały się na ateńskim stadionie - w sezonach 2005 i 2006.