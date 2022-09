Zaledwie kilka dni po zajęciu piątego miejsca w Rajdzie Akropolu, Craig Breen zamieni Forda Pumę Rally1 na wyścigowego Forda Lotusa Cortinę. Pojawi się za kierownicą tego samochodu w imprezie Goodwood Revival.

- Jak większość ludzi wie, jestem fanem historii i przede mną otworzyła się świetna okazja - powiedział Breen. - Naprawdę nie mogę doczekać się tej imprezy. Dużo słyszałem o Goodwood Revival i o tym co tam dzieje się, dlatego jestem przekonany, że przede mną fajny weekend.

- Miałem już okazję do udziału w wyścigach. Na początku kariery sporo startowałem w kartingu, więc to nie pierwszy raz, kiedy na torze będę miał inne samochody obok siebie. Do tego Ford Cortina jest prawdziwą ikoną swoich czasów - kontynuował.

Pojawienie się Breena w Goodwood Revival następuje zaledwie kilka dni po niezłym występie w Rajdzie Akropolu, dziesiątej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata 2022. Owszem, 32-latek stracił ponad dwie minuty, kiedy musiał zatrzymać się na czwartym oesie w celu wymiany koła po przebiciu opony. Potem jednak utorował sobie drogę do piątego miejsca w generalce.

Irlandczyk ma za sobą ciężkie lato, ale występ w Grecji postrzega, jako swego rodzaju przełamanie.

- Podchodziłem do swoich występów na różne sposoby. Próbowałem wszystkiego - przekazał Breen. - Sądzę, że drogą naprzód jest spokojniejsze nastawienie, bez zbytniego rozmyślania. Po tym, jak przebiłem oponę, właśnie takie spojrzenie obrałem na dalszą jazdę.

- Razem z moim pilotem Paulem Nagle’em po prostu robiliśmy swoje i pozwoliliśmy, aby sprawy przyjęły własny obrót. Samochód spisywał się idealnie i szczerze mówiąc czułem się naprawdę pozytywnie opuszczając Grecję - podsumował.

Jim Clark, Ford Lotus Cortina

