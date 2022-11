Prezydent Guanajuato ogłosił, że Meksyk znajdzie się w kalendarzu WRC na sezon 2023, mimo że FIA i promotor wciąż nie opublikowali pełnego, przyszłorocznego harmonogramu.

Rajd Meksyku będzie stanowił trzecią rundę mistrzostw świata. Odbędzie się w dniach 16-19 marca.

- Rajd Meksyku wraca na drogi Guanajuato od 16 do 19 marca 2023 roku, co potwierdza Międzynarodowa Federacja Samochodowa - poinformowano. - Jesteśmy gotowi powitać zespoły, kierowców i fanów tej wspaniałej rywalizacji. Czekamy na Was

Ostatni raz Meksyk gościł WRC w 2020 roku. Od tego czasu pandemia Covid-19 utrudniała organizację kolejnych edycji tego wydarzenia.

Kampania 2023 wystartuje od Rajdu Monte Carlo (19-22 stycznia), następnie zaplanowano Rajd Szwecji (9-12 lutego).

