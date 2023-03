Po wypadku duetu Lappi/Ferm, jadącego Hyundaiem i20 N Rally1, przerwany został OS11. W związku z długimi przerwami OS12 i OS13 pokonały załogi tylko załogi zasiadające w autach Rally1, a pozostali, w tym Kajetanowicz i Szczepaniak, zostali skierowani na start OS14. Po odwołaniu także OS15, dzień dla Polaków skrócił się o ponad połowę.

Na drugiej pętli reprezentanci Orlen Rally Team dotarli także na metę siedemnastej próby z przebitą oponą, tracąc nieco czasu. Po sobotnim etapie plasują się na piątej pozycji w kategorii WRC 2 i dziesiątej w klasyfikacji generalnej.

- To był długi dzień, a jednocześnie krótki jeśli chodzi o jazdę. Niewiele odcinków specjalnych odbyło się w normalnym dla nas rytmie - mówił Kajetanowicz. - Trochę zmienialiśmy różnego rodzaju ustawienia, szykując się do walki z kierowcami fabrycznymi, która jest jeszcze trudniejsza, niż przewidywałem. Wszyscy kierowcy przed nami reprezentują fabryki. Chciałbym oczywiście powalczyć o wyższą pozycję, zawsze mam taki cel, na każdym rajdzie. Może jeszcze jutro spróbujemy nowych, kompletnie innych ustawień, zobaczymy.

- Próbując cały czas różnych rzeczy łatwo się zdekoncentrować. Dzisiaj pominąłem coś w notatkach i za późno zacząłem hamować do jednego z trójkowych zakrętów. W efekcie odbiłem się od góry ziemi, niegroźnie. Ściągnęło nam oponę z felgi i podróżowaliśmy do mety na kapciu przez około 6 kilometrów. Myślę, że każdy z kierowców zadaje sobie w tej chwili pytanie, jakie opony będą spisywać się jutro najlepiej. Przed nami ostatni dzień rajdu, decydujące rozdanie. Mamy trochę do zrobienia i na pewno będziemy to czynić. Atmosfera jest wspaniała, cieszę się, że tutaj jesteśmy - dodał.

Finałowy etap Rajdu Meksyku rozegrany zostanie na czterech odcinkach specjalnych. Najpierw zawodnicy rywalizować będą na czwartym przejeździe próby Las Dunas Superspecial (3,53 km), następnie pokonają jedyny w rajdzie przejazd odcinka Otates, najdłuższego w zawodach (35,63 km), po którym wystartują do próby San Diego (12,61 km). Na koniec zaplanowano Power Stage El Brinco (9,59 km). Wyniki trzeciej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata poznamy około 20:30 czasu polskiego.

Video: Rajd Meksyku 2023 - Kajetan Kajetanowicz po OS19

Sponsorem relacji jest PLATINUM ORLEN OIL