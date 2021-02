Historia Rajdu Estonii sięga 2010 roku. Wydarzenie w regionie Valga stopniowo zyskiwało na randze, pokonując drogę od krajowego czempionatu, przez FIA ERC, aż po mistrzostwa świata. Choć ubiegłoroczna impreza została włączona do harmonogramu WRC w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa, najlepsze załogi świata ponownie pojawią się w Tartu i Otepaa w latach 2021-2022.

Od pierwszej edycji komitetem organizacyjnym kierują Urmo Aava, Tarmo Hobe i Silver Kutt. Mimo że jeszcze w lutym 2020 roku wydawało się, że z powodu konfliktu z krajową federacją Rajd Estonii nie odbędzie się (został nawet formalnie odwołany), cały tercet nie poddał się i przygotował jedną z najlepiej ocenianych rund WRC w ostatnich latach.

Rajdy stały się w Estonii popularną dyscypliną, a zasługi organizatorów nie uszły uwadze najwyższych władz. Aava, Hobe i Kutt otrzymają z rąk prezydent Kersti Kaljulaid Order Gwiazdy Białej V Klasy - jedno z najważniejszych odznaczeń.

- Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Rajdu Estonii przez te dziesięć lat i pomogli wprowadzić go do mistrzostw świata - przekazał Hobe. - Część tego odznaczenia należy do każdego z was. To uznanie dla całej estońskiej społeczności sportów motorowych. Będziemy dalej pracować nad osiąganiem kolejnych celów i mierzyć jeszcze wyżej niż dotychczas.

Rajd Estonii odbędzie się w dniach 15-18 lipca, jako siódma runda sezonu WRC 2021.