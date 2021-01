Koreański producent sięgał po mistrzostwo w sezonach 2019 i 2020.

W pierwszej rundzie WRC 2021, w dniach 21-24 stycznia wystąpi w składzie: Ott Tanak/Martin Jarveoja, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe i Dani Sordo/Carlos del Barrio.

Tanak i Jarveoja w zeszłym roku mieli poważny wypadek w Rajdzie Monte Carlo. Załodze jednak nic się nie stało.

- Nasze podejście zawsze zakłada, aby wyciągnąć maksimum możliwości z siebie i samochodu, a w tym roku będzie nam łatwiej, ponieważ mamy już większe doświadczenie w tym aucie - powiedział Ott Tanak. - Mam nadzieję, że czeka nas dłuższy i bardziej tradycyjny sezon, abyśmy wrócili do rywalizacji i normalnego trybu pracy. W zeszłym roku nie było łatwo wejść w rytm mistrzostw. Rajdy często odwoływano lub zastępowano je innymi imprezami, sporo się działo. Mimo to jestem zadowolony z tego, jak układała się współpraca z zespołem w tych trudnych czasach i wierzę, że wzmocni nas to w sezonie 2021. Naszym celem jest mistrzostwo, a do tego będą potrzebne jak najlepsze wyniki w każdym rajdzie.

Thierry Neuville zapewnił zespołowi doskonały start w obronie tytułu w 2020 roku, dzięki zwycięstwu w Rajdzie Monte Carlo. Rozpoczyna swój ósmy sezon w Hyundai Motorsport. Jego nowym pilotem będzie Martijn Wydaeghe.

- Będziemy w tym roku walczyli o tytuły w klasyfikacjach kierowców i producentów - powiedział Neuville. - To jest bardzo ważne dla zespołu, a jeśli chodzi o mnie, zrobię co w mojej mocy, aby sięgnąć po mistrzostwo. Walczę o to od kilku lat. Czuję, że mamy zespół i samochód, który na to pozwala, więc reszta zależy od nas. Cieszę się, że Ypres Rally Belgium wraca do kalendarza. Start przed własną publicznością stanowi ogromną przyjemność. Mamy świetne relacje z zespołem przez te osiem sezonów, nasza ciągła i ciężka praca sprawia, że każdego roku idziemy naprzód i zdobyliśmy dwa tytuły dla ekipy. Widzieliśmy, jak wielu innych znanych kierowców, pozostaje w tych samych zespołach przez wiele lat, zapewniając im dobre wyniki. Taki jest właśnie nasz cel na przyszłość.

Czytaj również: Neuville komentuje rozstanie

Hiszpanie - Dani Sordo i Carlos del Barrio w Rajdzie Monte Carlo zaliczą ostatni wspólny start. Później na prawym fotelu w i20 Coupe WRC zasiądzie Borja Rozada.

- Osiągaliśmy bardzo dobre wyniki w ciągu kilku ostatnich sezonów. Moim celem jest wygrywanie większej liczby rajdów i zdobycie jak najwięcej punktów do mistrzostw producentów, we wszystkich rundach, w których będziemy brali udział - powiedział Sordo. - Oczywiście zmiana pilota jest trudną sytuacją i będziemy potrzebowali trochę czasu, aby się dostosować. Borja do naprawdę fajny gość i świetny pilot. Moim zdaniem na obecną chwilę był najlepszą opcją w Hiszpanii.

W trzecim i20 Coupe WRC w tym roku z załogą Sordo/Rozada, będą zmieniali się Craig Breen i Paul Nagle.