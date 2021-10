Drugie miejsce w Rajdzie Hiszpanii (kategoria WRC 3), a także wygrana na dodatkowo punktowanym Power Stage pozwala załodze LOTOS Rally Team na objęcie prowadzenia w tabeli punktowej. Dopingowani przez tłumy fanów Polacy pokazali świetne i stabilne tempo, kończąc aż trzynaście odcinków specjalnych na podium.

Końcówka Rajdu Hiszpanii dostarczyła wielu emocji. Przed finałowym, dodatkowo punktowanym odcinkiem (Power Stage) zaczął padać deszcz, w znacznym stopniu zmieniając warunki na trasie. Próba wymagała utrzymania nerwów na wodzy, by uniknąć błędów, które mogły skutkować nawet wypadnięciem z drogi. Kajetanowicz i Szczepaniak wykorzystali jednak swoje doświadczenie i pokazując klasę wygrali odcinek aż o 8 sekund. Była to największa przewaga uzyskana na pojedynczym odcinku tego rajdu, co pokazuje jednocześnie, jak zacięta była rywalizacja.

Załoga LOTOS Rally Team dopisała do swojego konta aż 23 punkty, które pozwoliły jej na objęcie prowadzenia w klasyfikacji sezonowej WRC 3. Wszystko wyjaśni się już w dniach 18-21 listopada podczas Rajdu Monza, który zakończy zmagania.

- To dotychczas nasz najlepszy sezon w Rajdowych Mistrzostwach Świata - przyznał Kajetanowicz. - Włożyliśmy w ten start bardzo dużo wysiłku i to zaprocentowało piątym podium w sezonie. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy, bo to drugie miejsce i wygrany Power Stage przesuwa nas na pozycję liderów. By osiągnąć to, do czego w tym sezonie dążymy, musimy pracować jeszcze ciężej. Finał rozegra się na Monzy, gdzie z pozytywnym nastawieniem ruszymy do walki. Dziękuję całemu zespołowi LOTOS Rally Team - jak zawsze spisaliście się świetnie! Dziękuję kibicom, tym którzy byli tutaj z nami i tym, którzy dopingowali nas z Polski. Z takim dopingiem czuję, że mogę jeszcze więcej, lecz jak zawsze z wielką pokorą. Dziękuję naszym partnerom za wsparcie, jestem dumny, że wspólnie możemy wygrywać z najlepszymi. Oczywiście dziękuję też mojej wspaniałej rodzinie - kocham Was!

informacja prasowa