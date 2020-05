Moya zachwycony wyróżnieniem dla Sainza

Moya wsiadł na prawy fotel do Sainza w 1988 roku. Obaj utworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych załóg w historii WRC. Trwająca piętnaście sezonów współpraca zaowocowała dwoma tytułami w mistrzostwach świata. Wcześniej Sainz i Moya wywalczyli również laury w krajowym czempionacie.

Pytany przez dziennik AS o swoje wrażenia związane z prestiżowym wyborem Sainza, Moya odpowiedział: - To niemałe wyróżnienie, ponieważ wyboru dokonali kibice rajdowi i dziennikarze za pośrednictwem oficjalnej strony rozgrywek. Z tego powodu trzeba to docenić w odpowiedniej skali. W drodze do finału przeciwko [Sebastienowi] Loebowi wyeliminował [Hannu] Mikkolę, [Tommiego] Makinena i [Sebastiena] Ogiera. Carlos jest idealnym przykładem sportowca, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Niewielu jest takich, jak on, którzy od czterdziestu lat pozostają na szczycie.

- Urodził się z wielkim talentem. Dodał jednak ogromną chęć do pracy, a to robi różnicę. Pewnie było wielu, którzy mieli talent, ale nie doszli tak daleko, ponieważ nie pracowali z taką intensywnością.

Sainz zakończył swoją przygodę w WRC w 2005 roku. Dlatego też, wielu kibiców, którzy dziś oddali na niego głos mogło nawet nie widzieć jego jazdy na odcinkach specjalnych światowego czempionatu.

- Myślę, że to również za Dakar. Opuścił rajdy, żeby wygrać maraton i zrobił to z trzema różnymi markami samochodów [w sumie czterokrotnie]. Sądzę, że część osób postrzega Carlosa jako „kosmitę” wygrywającego w wieku niemal 60 lat. Zarówno w rajdach, jak i w Dakarze był szybki w każdym samochodzie. Albo wygrywał, albo zostawał mistrzem. Dlatego też, wszyscy inżynierowie tak wysoko go oceniają.

Moya potwierdził również niedawne zapowiedzi Sainza. Duet zamierza ponownie połączyć siły i wystąpić w rajdzie samochodów historycznych.