Oes Hell’s Gate występuje w dwóch odsłonach. W dłuższej [10,56 km], po południu, stanowić będzie Power Stage. Charakterem przypomina europejskie szutrowe rundy czempionatu. Droga - zwłaszcza w pierwszej części - jest stosunkowo szeroka i ma dobrą nawierzchnię. Tuż przed metą (długiej wersji) załogi mijają skałę Fischers Tower - symbol Parku Narodowego Hell’s Gate.

Brama Piekła - skrócona o poranku do 5,63 km i rozgrywana we mgle - okazała się łaskawa dla Elfyna Evansa i Scotta Martina - pierwszych na drodze. Załoga Toyoty pokonała Ott Tanaka i Martina Jarveoję o sekundę. Sebastien Ogier i Julien Ingrassia zmieścili się w trójce [+1,6 s], ale co ważniejsze, pokonali Takamoto Katsutę i Daniela Barritta o 3,8 s. Przed trzema kolejnymi oesami różnica między Yarisami WRC wynosi jedynie 0,8 s.

- Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał Power Stage. Ten szuter zabiera trochę mocy - wyjaśnił Evans.

- Z pewnością nie jest dobrze - nawiązał Tanak do dramatu Thierry'ego Neuville’a.

- Planem byłem walka o drugie miejsce. Teraz celem jest zwycięstwo - zapowiedział Ogier.

Piątkę na OS15 zamknęli Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul [+5,9 s]. W walce o czwartą pozycję odrobili do zespołowych kolegów z M-Sport Ford jedynie 0,1 s. Siódmy czas należał do Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena [+7,3 s], a ósmy do Daniego Sordo i Borja Rozady [+8,2 s]. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin uzupełnili stawkę aut WRC [+15,4 s].

- Dużo piasku. Jazda jest trudna - przyznał Fourmaux.

- Trudny rajd. Na jednym oesie jest w porządku, a na kolejnym kończysz rajd - przestrzegł Greensmith.

- Przyczepność jest bliska zeru. Dużo luźnych kamieni. Sporo czyszczenia. Nie chcieliśmy ryzykować - zapewnił Rovanpera.

- Będą zmieniać linię mety i trudno ją teraz dostrzec. Dużo kamieni, zniszczona nawierzchnia. To, co stało się z Thierrym jest rozczarowujące - przekazał Sordo.

- Bardzo ślisko. Łatwo skończyć w rowie. Teraz musimy sprawdzić notatki przed drugim przejazdem - powiedział Bertelli.

Za Katsutą i Ogierem [+0,8 s] w wynikach widnieje Tanak [+1.13,3]. Czwarty jest Greensmith [+1.39,2], a piąty Fourmaux [+1.45,1].

Daniel Chwist i Kamil Heller zmieścili się w dziesiątce generalki [+35,9 s], wygrywając jednocześnie próbę w WRC 3. Liderem tej kategorii pozostają Onkar Rai i Drew Sturrock.

- Marzenia się spełniają, a punkty [w WRC] są dla mojego brata, który miał wypadek - powiedział Rai, siódmy w klasyfikacji generalnej, którego brat Tejveer zaliczył w piątek potężną kraksę i ma uszkodzony kręgosłup.

