Podobnie jak w ubiegłym roku, również w sezonie 2023 Ogier realizuje częściowy program w WRC. W styczniu razem z Vincentem Landaisem wygrał Rajd Monte Carlo, a w minioną niedzielę cieszył się swoim rekordowym, siódmym triumfem w Rajdzie Meksyku.

Dzięki dwóch zwycięstwom w dwóch startach Ogier i Landais są liderami tabeli. W Meksyku, będąc praktycznie pewnymi wygranej, zaryzykowali - ku zaskoczeniu obserwatorów i rywali - także na Power Stage, zdobywając pełną pulę pięciu oczek.

Już na mecie oesu Ogier zdradził, że ryzyko było uzasadnione - w kwietniu wystartuje on bowiem w Rajdzie Chorwacji i na asfaltowych drogach wokół Zagrzebia chce otwierać trasę w trakcie pierwszego etapu.

- Przed rajdem wszyscy byliśmy blisko siebie w mistrzostwach i to jeden z powodów, dla których chciałem zdobyć kilka punktów podczas Power Stage - powiedział Ogier. - Wiem, że jadę do Chorwacji i dobrze tam mieć odpowiednią pozycję na drodze, więc to kolejny powód.

- Start został potwierdzony po rozmowach z zespołem. Biorąc pod uwagę moją obecną formę na asfalcie, uznaliśmy, że mogę tam pomóc. Niekoniecznie był to mój wybór, ale cieszę się, że tam pojadę.

Ogier ma już na koncie zwycięstwo w Chorwacji, choć w 2021 roku nie przyszło mu ono łatwo. Wraz z Julienem Ingrassią walczył do ostatnich metrów z zespołowymi kolegami: Elfynem Evansem i Scottem Martinem. Z pozasportowych wydarzeń zaliczył kolizję w centrum Zagrzebia.

Rajd Chorwacji odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia.

Polecane video:

Sponsorem relacji jest PLATINUM ORLEN OIL