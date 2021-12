Sebastien Ogier dzisiaj po raz pierwszy zasiadł za kierownicą nowej Toyoty Yaris Rally1.

Francuz miał przetestować hybrydowego Yarisa już w zeszłym miesiącu, ale wypadek Elfyna Evansa podczas poprzedniej sesji i duże uszkodzenia samochodu w jego efekcie sprawiły, że pracę zespołu przesunięto na ten weekend.

Sobotnie jazdy z udziałem Ogiera odbyły się w Alpach Nadmorskich, na trasach charakterystyką bardzo zbliżonych do tych, na jakich odbędzie się styczniowy Rajd Monte-Carlo 2022.

Ośmiokrotny mistrz świata, pilotowany przez Benjamina Veillasa, wystartuje w pierwszej rundzie przyszłorocznych mistrzostw świata, w której zobaczymy w sumie cztery Yarisy, również z Evansem, Rovanperą i Katsutą.

Natomiast wciąż nieznane są plany Ogiera w kontekście innych rajdów w sezonie 2022, w ramach jego częściowej kampanii, w której będzie dzielił samochód z Esapekką Lappim.

- Rozmawialiśmy o tym, ale nie udzielił mi zbyt jasnej odpowiedzi - przekazał Jari-Matti Latvala, szef zespołu. - Zakładam, że chciałby zaliczyć kilka imprez, w których moglibyśmy skorzystać na jego pozycji startowej. Moim zdaniem Sardynia i Nowa Zelandia byłyby dla niego interesujące.

- Nikt nie był w Nowej Zelandii od dłuższego czasu, co stanowiłoby w tej sytuacji ciekawą opcję. Natomiast jestem prawie przekonany, że nie chciałby startować w Estonii, czy Finlandii. Jest to oczywiście moja opinia, po krótkiej rozmowie z nim - dodał. - Chce najpierw odpocząć.

Start w domowym Rajdzie Japonii na zakończenie sezonu 2022 z pewnością byłby oczekiwany przez producenta.

- Rajd Japonii będzie dla nas bardzo ważny. Spodziewam się, że Toyota będzie go tam chciała. Zobaczymy najpierw co zrobi z WEC i jak będzie to pasowało do kalendarza WRC. Jeśli chce odpocząć, Monte, a potem rundy w Chorwacji, Sardynii, Nowej Zelandii i Japonii byłyby ciekawym rozwiązaniem z odpowiednimi przerwami między nimi - zakończył.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Yaris Rally1 Photo by: Julien Perez Alonso