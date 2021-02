Duru kieruje tegorocznym programem Mikkelsena w WRC 2. Norweg startuje Skodą Fabią Rally2 evo.

Mikkelsen, którego pilotuje Ola Floene, rozpoczął sezon 2021 od zwycięstwa w Rajdzie Monte Carlo w WRC 2 i klasie RC2.

- Andreas jest konkretnym kierowcą - powiedział Duru. - Już od pierwszych testów dobrze się z nim współpracuje. Wie czego chce od samochodu i przekazuje nam jasne informacje. Pierwszy rajd pokazał, że bardzo delikatnie obchodzi się z autem. Nie było żadnych uszkodzeń ani problemów. Do tego ma fantastyczną prędkość. Po drugim oesie w piątek powiedział do mnie „W porządku, teraz mogę zarządzać tempem”.

- Twardo stąpa po ziemi. Kiedy już byliśmy świadomi, że do nas trafi, zespół nie wiedział, jak będzie wyglądała ta współpraca, ale on od razu sprawił, że wszyscy poczuli się komfortowo. To bardzo skromny gość, który ma na nas pozytywny wpływ.

Duru wierzy, że jego niemiecka ekipa Toksport, która w 2020 roku byłą najlepszym zespołem w WRC 2, skorzysta na kooperacji z byłym zawodnikiem Volkswagena i Hyundaia.

- Kiedy działamy z kimś tak profesjonalnym, jak Andreas, będzie to motywowało zespół do wspinania się coraz wyżej - uznał. - Poziom, na którym znajduje się zespół, już jest niesamowity, ale wiemy, że będziemy jeszcze lepsi. Uczymy się od Andreasa. Nie mamy takich samych pieniędzy, jak producenci, z którymi pracował wcześniej, ale damy radę.

Duru pochwalił również kolegę zespołowego Mikkelsena - Marco Bulacię. Boliwijczyk był czwarty w Rajdzie Monte Carlo w WRC 2, co pomogło zespołowi objąć prowadzenie w WRC 2.

- Marco był świetny - podkreślił. - Był bardzo dobrym graczem zespołowym w Monte Carlo i właśnie na to liczymy też podczas dwóch kolejnych wydarzeń, w Finlandii i Chorwacji. Wiemy, że jest gotowy, aby przycisnąć jeśli chodzi o szutrową nawierzchnię, w każdym razie wykonuje dla nas dobrą robotę.