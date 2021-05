Przez lata Arganil zyskał reputację jednego z legendarnych odcinków specjalnych WRC, a tym razem jest on o prawie pięć kilometrów dłuższy niż dwa lata temu. Kręci się po górach Serra do Açor, a strome spadania chronione są przez barierki i drzewa na skraju drogi, co oznacza, że nie ma miejsca na błędy. Szybkie i płynne sekcje mieszają się z technicznymi i wąskimi fragmentami i mnóstwem trudnych zakrętów, które czekają na załogi.

Na trzecim odcinku specjalnym, podobnie jak na poprzednich, trzy pierwsze miejsca zajęły załogi Hyundai Motorsport.

Dani Sordo i Borja Rozada byli najszybsi. Ott Tanak i Martin Jarveoja stracili do nich 3,5s, a Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe 4,4s. W rajdzie Sordo ma 6,7s przewagi nad Tanakiem i 10s nad Neuville’em.

- Obraliśmy nieco inną drogę w zarządzaniu oponami - powiedział Sordo. - Na tym oesie było bardzo ślisko, ale czas nie jest zły.

- Wszyscy mamy chyba te same opony. Starałem się odpowiednio nimi zarządzać, ale w paru miejscach było zdradliwie. Jesteśmy w walce i obym po południu miał lepsze wyczucie - powiedział Tanak.

- Generalnie możemy być zadowoleni z tego poranka - uznał Neuville. - Na tym oesie nie dałem rady przycisnąć do maksimum. Było bardzo ślisko i nie czułem tego.

Czwarty, taki sam czas na Arganil 1 zanotowali Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul oraz Elfyn Evans i Scott Martin, którzy awansowali na czwarte miejsce w rajdzie (+17,6s).

- Zrozumiałem, że muszę jechać torem jazdy innych kierowców, aby utrzymać trakcję i przyczepność przez cały czas. Na tym oesie mieliśmy całkiem niezły rezultat - powiedział Fourmaux.

- Jest ciężko, ponieważ twarda mieszanka nie zapewnia przyczepności, a miękka mocno ślizga się - tłumaczył Evans.

Takamoto Katsuta i Daniel Barritt mieli szósty czas na OS3 (+8,4s). W rajdzie awansowali na piątą pozycję (+19s).

- Po południu będzie zdradliwie. W niektórych sekcjach muszę bardziej przycisnąć. Natomiast pewne fragmenty trasy są bardzo śliskie - mówił Katsuta.

- Nie wiele możemy zrobić - przekazał Ogier (+15,3s).

- Staram się jechać najlepiej jak potrafię - powiedział Rovanpera (+17s). - Mam jednak dużo problemów z prowadzeniem się samochodu. Nie mam odpowiedniego wyczucia. Jest naprawdę źle.

Dziewiąty czas w generalce, pierwszy w WRC 2 mieli Esapekka Lappi i Janne Ferm, awansując na prowadzenie w swojej kategorii. Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrov byli wolniejsi o 2,6s, a w rajdzie ustępują Finom o 2,7s. Trzeci czas mieli Oliver Solberg i Aaron Johnston (+7,5s). Po uderzeniu w kamień, koło na oesie zmieniali Mads Ostberg i Torstein Eriksen. Teemu Suninen narzekał na duży kurz na trasie odcinka, w kategorii spadł na trzecie miejsce, jest 5,5s za liderami.

Sporo stracili Gus Greensmith i Chris Patterson (+51,2s), którzy do mety odcinka dotarli praktycznie na szczątkach prawej, tylnej opony w Fieście WRC.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak uzyskali piąty czas w kategorii WRC 3. Najszybszą załogą byli Nicolas Ciamin i Yannick Roche. Prowadzą Jan Solans i Rodrigo Sanjuan de Eusebio. W trójce są Emil Lindholm i Reeta Hamalainen (+10,3s) oraz Chris Ingram i Ross Whittock (+18,2s). Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak awansowali na czwartą pozycję. Do trójki tracą 7,3s.