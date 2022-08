Próba Rapsula nawiązuje do słynnej Ouninpohji i wykorzystuje kilka fragmentów najbardziej kultowej wersji tego ikonicznego odcinka. Brakuje co prawda skoku przy żółtym domku, ale jest słynne skrzyżowanie Kakaristo.

Początek oesu jest bardzo wąski, ale przed trzecim kilometrem załogi wjeżdżają na Drogę Ouninpohja i mają do dyspozycji szeroką, ale i ekstremalnie szybką nitkę. Aż do mety jeszcze kilka razy następuje zmiana charakteru, ale to co łączy wszystkie sekcje to wysoka prędkość. Deszcz na dobre zagościł w centralnej Finlandii.

Odcinek wygrali Rovanpera i Halttunen. Finowie wyprzedzili Tanaka i Jarveoję o 2,5 s. Elfyn Evans i Scott Martin uzupełnili oesowe podium [+3,1 s] i stracili trzecią pozycję na rzecz Rovanpery. Czwarty czas ponownie należał do Esapekki Lappiego i Janne Ferma [+4,3 s]. Wiceliderzy popełnili błąd na jednym ze skrzyżowań w końcówce próby.

Odcinka nie przejechali Craig Breen i Paul Nagle. Irlandczycy wypadli na chwilę z drogi na wąskiej sekcji i uszkodzili zawieszenie w Fordzie Puma Rally1.

- Staram się jako mogę. Tutaj był czysty przejazd. Na poprzednim popełniłem dwa błędy. Deszcz mi nie przeszkadza - tłumaczył Rovanpera.

- Dałem z siebie wszystko. Nie wiem czy można mówić o problemach. Jest po prostu trudno - mówił Tanak.

- Bardzo ślisko. Prawdopodobnie za bardzo skoncentrowałem się, by przejechać czysto i pozostać w linii - tłumaczył Evans.

- Nie jest łatwo. Bardzo ślisko. Dużo błędów - narzekał Lappi.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe zamknęli piątkę [+12,4 s], ale za jednym zamachem zyskali dwie pozycje. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais stracili do Rovanpery 25,3 s. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+25,7 s] nie ustrzegli się kilku błędów i teraz muszą gonić Neuville’a. Ósmy rezultat osiągnęli Gus Greensmith i Jonas Andersson [+30,7 s].

- Nie czuję się komfortowo. Ustawienia są lepsze, ale brakuje precyzji. Staram się mieć przyjemność, ale po stronie jazdy nie jest wystarczająco - powiedział Neuville.

- Bardzo trudny oes. Na hamowaniach brakowało przyczepności. Łatwo popełnić błąd - zapewnił Loubet.

- Bardzo ślisko. Nie wiem czemu zgasł nam silnik. Nie jest miło - martwił się Katsuta.

- W końcówce wszędzie była woda. Wycieraczki ledwo działały. Ufff - komentował Greensmith.

Jari Huttunen i Mikko Lukka [+33,1 s] o 2,3 s wyprzedzili Adriena Fourmauxa i Alexandre’a Corię.

- Bardzo duży deszcz. Niewiele widać i trudno utrzymać samochód na drodze - przyznał Huttunen.

- Było bardzo trudno. Tylko w linii była przyczepność, a tam z kolei pojawiła się stojąca woda. Z kolei poza linią było dużo kamieni - opowiadał Fourmaux.

Tanak powiększył swoją przewagę nad Lappim do 8,4 s. Do tej dwójki zbliża się Rovanpera [+14,9 s]. Evans traci do podium 0,7 s. Neuville przesunął się do piątki [+1.07,5].

Emil Lindholm i Reeta Hamalainen ponownie byli najszybsi w WRC 2. Teemu Suninen i Mikko Markkula stracili 1,1 s. Oesowe podium uzupełnili Hayden Paddon i John Kennard. Oesu nie przejechali Mikko Heikkila i Samu Vaaleri. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jechali 37,2 s dłużej od Lindholma.

Przewaga Suninena nad Lindholmem wynosi 9,8 s. Do trójki weszli Sami Pajari i Enni Malkonen [+36,7 s]. Marczyk jest ósmy [+2.53,4].

Polecane video: