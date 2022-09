Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata powrócił w tym roku do WRC nawiązując współpracę z M-Sport Ford. Wygrany przez niego i Isabelle Galmiche Rajd Monte Carlo, otwierający mistrzostwa, był zapowiadany jako jednorazowy występ.

Jednak od czasu tego triumfu wystąpił w Portugalii i Kenii, a obecnie rywalizuje w Rajdzie Akropolu.

Oprócz startów w WRC 48-latek ściga się również w Extreme E oraz w Mistrzostwach Świata w Rajdach Terenowych, współpracując z firmą Prodrive obsługującą zespoły odpowiednio X44 i Bahrain Raid Xtreme.

- Mógłbym zaliczyć niektóre rajdy oraz Dakar - powiedział Loeb w kontekście sezonu 2023. - Nie otrzymałem na razie konkretnej propozycji. Rzecz jasna lubię WRC, dobrze się tu bawię, więc czemu nie.

- Na pewno nie planuję pełnego sezonu i na tę chwile jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć coś więcej. Prowadzę też rozmowy na temat dalszego udziału w imprezach cross-country - dodał.

Co słychać w Toyocie?

Szef Toyota Gazoo Racing WRT - Jari Matti Latvala, chciałby zatrzymać Esapekkę Lappiego na przyszły rok, co może oznaczać niezmieniony skład zespołu w sezonie 2023.

Japoński producent dokonał pewnych roszad w swoich szeregach na obecną kampanię po tym, jak ośmiokrotny mistrz świata Sebastien Ogier zdecydował się ograniczyć zobowiązania w WRC, stawiając na częściowy program.

Decyzja Francuza spowodowała, że Toyota podpisała umowę z Lappim, który dzieli trzeciego GR Yarisa Rally1 w tym roku z Ogierem. Dzięki temu Fin powrócił do najwyższej klasy w mistrzostwach świata, po tym jak wypadł ze składu M-Sport Ford w 2020 roku.

Lappi tym samym powrócił do Toyoty, gdzie jeździł w latach 2017 i 2018, zdobywając swoje jedyne zwycięstwo w mistrzostwach świata, w Finlandii podczas częściowej kampanii w 2017 roku. W tym sezonie zaimponował trzy razy odwiedzając podium w sześciu dotychczasowych wydarzeniach.

Toyota nie poinformowała jeszcze oficjalnie o swoich planach na WRC 2023, ponieważ czeka na rozmowy z Ogierem w kontekście jego dalszych startów w rajdach.

Latvala zaznaczył jednak, że chciałby, aby Lappi pozostał w zespole w przyszłym roku.

- Pojechał doskonały rajd w Belgii i to jest dokładnie to, czego od niego oczekiwaliśmy - powiedział Latvala portalowi Motorsport.com. - Trzeci raz gościł na podium i jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego występu.

- Ja osobiście chciałbym go zatrzymać u nas na przyszły rok. Musimy przedyskutować to z zespołem i Ogierem, ponieważ nie zdecydował on jeszcze o swoich planach na kolejny sezon - dodał.

Rozumie się, że w Toyocie pozostaną Kalle Rovanpera i Elfyn Evans oraz ciągle poprawiający się Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo Racing WRT Next Generation), który jest jedynym kierowcą punktującym w każdym rajdzie w tym roku.

Zapytany, czy istnieje możliwość, że Toyota może wystawić pięć samochodów, potencjalnie stawiając na pełny program zarówno Lappiego, jak i Ogiera, wciąż mając też Katsutę w juniorskiej ekipie, Latvala odparł: - Nie sądzę. Idealnym rozwiązaniem będą cztery auta, tak jak w tym roku.

- Takamoto wykonuje naprawdę konsekwentną pracę i poprawił się w stosunku do zeszłego roku. Myślę, że w przyszłym sezonie nadal dobrze byłoby mieć cztery samochody. Natomiast pewnego dnia chciałbym zobaczyć Takę w naszym głównym zespole - podsumował.

Video: Rajd Akropolu 2022 - OS1