Blisko rok temu Sordo zapowiadał, że bieżąca kampania będzie jego ostatnią. Hiszpan pozostał w barwach Hyundaia i porozumiał się na temat częściowego programu. Hybrydowego i20 N Rally1 otrzyma łącznie na cztery rundy. Pozostałe zaliczy Oliver Solberg.

Trzy występy Sordo - pilotowany w tym sezonie przez Candido Carrerę - ma już za sobą. W Portugalii, na Sardynii i w Grecji był trzeci. Dodając do tego dwa ostatnie ubiegłoroczne starty, 39-latek pięć rajdów zamienił na pięć podiów.

Sam kierowca przyznaje, że jeszcze nie wie czy i w jakim dokładnie wymiarze pozostanie w WRC na kolejny rok. Dodał jednak, iż emerytura może zostać odłożona, bowiem występy w rajdach nadal dają mu frajdę.

- Zobaczymy, co stanie się po tym sezonie - cytuje Sordo oficjalny serwis WRC. - Jedno jest pewne. Na pewno nie będzie to pełny program. Mam również inne pomysły. Kilka występów w cross-country. To może być interesujące.

- W tej chwili nie wiem, jaki jest plan na przyszły sezon. Sprawdzimy, co wydarzy się po Rajdzie Katalonii. Dopóki będę dobrze jeździł, chcę zostać. Będę zadowolony tak długo, jak będę czuł, iż jadę szybko.

- Nie chcę przyjeżdżać na rajd i czekać aż inni odpadną. Teraz mam frajdę z jazdy i z rywalizacji. Kiedy tego zabraknie, mnie też już tu nie będzie.

Hyundai nie przedstawił jeszcze składu na sezon 2023. Ważne kontrakty mają Thierry Neuville oraz Ott Tanak. Niewykluczone jednak, że ten drugi opuści zespół.

Polecane video: