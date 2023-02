W tym roku Ott Tanak powrócił do zespołu M-Sport Ford wsiadając za kierownicę Pumy Rally1. Sezon rozpoczął od piątego miejsca w Rajdzie Monte Carlo. Natomiast do nadchodzącego rajdu w Szwecji, który rozpocznie się już w czwartek, poczynił staranne przygotowania.

W zeszłym tygodniu Tanak przepracował dzień testów w Szwecji. Natomiast minionej soboty w Pumie Rally1 zaliczył treningowy start w domowym Otepaa Talviralli, pierwszej rundzie mistrzostw Estonii. Wygrał te zawody rozegrane w prawdziwie zimowych warunkach.

- Mieliśmy dużo szczęścia, jeśli chodzi o aurę - przyznał Tanak. - Generalnie to był porządny zimowy rajd, a warunki były nawet trochę trudne, ze względu na dużą ilość śniegu. Bez tego rajdu trudniej byłoby pojechać do Szwecji.

Tanak triumfował w Rajdzie Szwecji w 2019 roku, w mistrzowskiej kampanii Estończyka. Był też pierwszy w zimowej rundzie WRC 2021, która gościła z kolei w Finlandii.

- Na śniegu czuję się znacznie pewniej, więc zobaczymy, jak wypadniemy na tle innych zawodników. Jeśli drogi są oblodzone, lepiej jest wcześniej znaleźć się na trasie, podczas gdy w naprawdę śnieżnych warunkach sytuacja jest odwrotna - przekazał 35-latek, który jako czwarty pojawi się na oesach pierwszego etapu Rajdu Szwecji. - Wszystko zależy od okoliczności, zobaczymy jaka będzie pogoda. Tak czy inaczej jesteśmy gotowi ruszyć do akcji.

Drugi z reprezentantów zespołu w najwyższej klasie Pierre-Louis Loubet, pilotowany przez Nicolasa Gilsoula, ma niewielkie doświadczenie na śniegu i lodzie.

- Cieszę się z przyjazdu do Szwecji. Będzie to mój drugi start w tych zawodach, ale pierwszy w imprezie bazującej w Umea - powiedział Loubet. - Nie mogę doczekać się tego doświadczenia i stawiam sobie za cel zaliczenie czystego rajdu, co będzie dla mnie najważniejsze w ten weekend.

- Wszystko jest jeszcze bardzo nowe dla mnie i Nicolasa, więc ważne jest, aby zdobyć jak najwięcej wiedzy, którą wykorzystamy do budowania pewności siebie przed nadchodzącymi imprezami szutrowymi - dodał. - Postaramy się o dobry wynik i chcemy cieszyć się tym nowym wyzwaniem.

Rajd Szwecji poprzedzi w czwartek rano odcinek testowy. W kończących się w niedzielę zawodach w sumie będzie do pokonania osiemnaście oesów o łącznej długości nieco ponad trzystu kilometrów.

Video: Otepää Talveralli 2023

