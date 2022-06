Gorące otwarcie weekendu WSMP

Kierowcy oprócz bardzo silnej konkurencji musieli również zmagać się z niezwykle wysokimi temperaturami, które miały także wpływ na zachowanie się ich pojazdów wyścigowych i bardzo mocno zużywały ogumienie.

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili zawodnicy zgłoszeni w Maluch Trophy. Najliczniej obsadzona markowa seria wyścigowa dostarczyła wszystkim świetnych emocji, a ze zwycięstwa cieszył się Oskar Klimek. Był on także najszybszym zawodnikiem w klasie DIV 2. Wśród kierowców rywalizujących w klasie DIV 1 zwyciężył Maciej Wielgosz, a najbardziej doświadczony zawodnik w stawce – Jacek Chojnacki był najlepszy w klasie DIV 0. To już jego 45 wyścigowy sezon w karierze!

Niezwykle zacięta rywalizacja w Unitel Mazda MX-5 Cup Poland trwała do ostatnich metrów ostatniego okrążenia wyścigowego. Zwyciężył Jacek Cichopek przed Konradem Czaczykiem i Jakubem Glasse. Czołową trójkę kierowców startujących Mazdą MX-5 na mecie dzieliło niecałe 0,9 sekundy!

Na Torze Poznań w piątek rywalizowali także kierowcy startujący w Work Stuff Super S Cup. Najszybszym kierowcą wyścigowego Mini okazał się Tomasz Pawlaczyk. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Michał Molski, a trzecią pozycję wywalczył Adam Karkuszewski.

W sobotę zaplanowano jeszcze większą dawkę emocji z kulminacyjnym punktem wyścigowego weekendu, czyli podwójną rywalizacją w wyścigu Endurance.

Najpierw na godzinne zmagania na Torze Poznań wyjadą zawodnicy w ramach klasyfikacji FIA-CEZ, a po nich ruszą Mistrzostwa Polski Endurance z dwugodzinną walką na torze.

Sobota 25 czerwca

08.15-12.50 Trofeo di Serie, Game Expert 318 IS CUP PL, Work Stuff Super S Cup, FIA-CEZ, WSMP, ESET CUP

13.15-14.15 Endurance FIA-CEZ

14.45-15.10 TCR Eastern Europe

15.45-17.45 Mistrzostwa Polski Endurance

wsmp.pl

Galeria Zdjęć:

