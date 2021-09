W drugi weekend września odbyła się na Torze Poznań piąta i szósta runda pucharu Mazda MX-5 Cup Poland, z udziałem 200-konnych roadsterów japońskiego producenta. Wzięły one udział w dwóch wyścigach sprinterskich w sobotę i w niedzielę, a ponadto dwie Mazdy wystartowały w dwugodzinnym wyścigu endurance w sobotę po południu.

W pierwszej sesji kwalifikacyjnej dominowali dwaj debiutanci. Pole position wywalczył jeden z czołowych drifterów świata Piotr Więcek, a tuż za nim uplasował się Nikodem Wiśniewski, zwycięzca ubiegłorocznej e-sportowej edycji wyścigu 24h Le Mans. W sobotę rano już na pierwszym okrążeniu pierwszego wyścigu obydwaj zostali wyprzedzeni przez lidera punktacji Krzysztofa Ratajczaka. Po 25 minutach walki na torze poznaniak odniósł swoje piąte zwycięstwo w tym sezonie, po bodaj najciekawszym i najbardziej pasjonującym wyścigu do tej pory i umocnił się na prowadzeniu w punktacji. Losy walki o wygraną ważyły się do ostatniego okrążenia, a Więcek naciskał lidera do ostatnich metrów, tracąc ostatecznie do zwycięzcy niespełna 0,2 sekundy! Trzeci był na mecie Marcin Fedder, a kolejne miejsca zajęli Nikodem Wiśniewski, Krzesimir Kwasiborski i Grzegorz Grzybowski.

W sobotę po południu dwie Mazdy stanęły na starcie wyścigu endurance w stawce 38 załóg. Podczas dwugodzinnej walki na torze Krzesimir i Radosław Kwasiborscy stoczyli porywający pojedynek z załogą Marcin Fedder / Grzegorz Grzybowski. Ostatecznie bracia pokonali swoich rywali z Poznania różnicą zaledwie półtorej sekundy, a pościg Marcina Feddera za Krzesimirem był prawdziwą ozdobą tego wyścigu! Obie Mazdy uplasowały się w klasyfikacji generalnej wyścigu endurance na 10 i 11 pozycji, ustępując tylko dużo mocniejszym samochodom.

Do drugiego wyścigu pucharowego w niedzielne popołudnie z pole position wyruszył Nikodem Wiśniewski przed Krzysztofem Ratajczakiem. Lider punktacji zaliczył fantastyczny start i szybko wyprzedził Wiśniewskiego zablokowanego przez jednego z rywali. Na domiar złego Nikodem został wypchnięty z toru w zaciętej walce kilka zakrętów dalej i spadł na piąte miejsce. Potem udało mu się awansować o jedną lokatę. Także w tym wyścigu walka o wygraną trwała do ostatnich metrów. Krzysztof Ratajczak pokonał Marcina Feddera różnicą zaledwie 0,8 sekundy i pozostaje niepokonany w tym sezonie. Na najniższym stopniu podium stanął Krzesimir Kwasiborski. Czwarty był Nikodem Wiśniewski, a piąty Grzegorz Grzybowski.

- W sobotę stoczyliśmy bardzo fajną walkę z Piotrem Więckiem – powiedział Krzysztof Ratajczak. - Ten pojedynek przyniósł mi wielką frajdę! Piotr to wyjątkowo dobry kierowca, a do tego przesympatyczny facet. Szkoda, że nie mógł stanąć na starcie w drugim wyścigu. W niedzielę liczyłem na walkę z Nikodemem, który jednak jechał z przygodami, ale za to pojawił się za moimi plecami Marcin Fedder i znów mieliśmy pojedynek o zwycięstwo do samej mety. Najważniejsze, że w obydwu wyścigach dużo się działo. Myślę, że widzowie nie mogli być zawiedzeni! Cieszę się nie tylko z podwójnej wygranej, ale i z pięknej walki na torze. Obydwa zwycięstwa były naprawdę ciężko wywalczone, a wyścigi przyniosły mnóstwo emocji.

- Cieszymy się z udanego debiutu naszych nowych kierowców – powiedział Paweł Skucha z firmy TG Auto, dyrektor Pucharu. - Piotr Więcek i Nikodem Wiśniewski błysnęli znakomitym tempem, a powracający na tor po długiej przerwie bracia Kwasiborscy zaimponowali świetną jazdą w wyścigu endurance. Pierwszy wyścig był wyjątkowo emocjonujący. Po raz kolejny padł rekord toru w naszej kategorii. Należy on teraz do Nikodema, który pokonał różnicą zaledwie 3 setnych sekundy Krzysztofa Ratajczaka! To świadczy o tym, jak wyrównana jest stawka. Z uwagą śledziliśmy także wyścig endurance, gdzie obydwie załogi miały różne strategie. Dzięki temu byliśmy świadkami pasjonującego pościgu Marcina Feddera i znów mieliśmy efektowną walkę aż do mety.

Kolejny weekend wyścigowy Mazda MX-5 Cup odbędzie się w dniach 1 – 3 października na torze Poznań. Będą to dwie ostatnie rundy tegorocznych mistrzostw Polski.

