Udana inauguracja sezonu WSMP

Unitel MX-5 Cup Poland

Po wczorajszej wygranej, Nikodem Wierzbicki dziś stanął na piątym polu startowym, ale od razu ruszył dynamicznie i przebił się do pierwszej trójki, obok Konrada Czaczyka i Bartosza Palusko. I właśnie między tymi trzema zawodnikami rozegrała się pasjonująca walka o zwycięstwo. Ostatecznie na prowadzenie wysunął się Konrad Czaczyk, który przyjechał do Polski z USA, gdzie również startował w podobnym pucharze Mazdy. W drugim wyścigu sezonu Konrad wygrał, a za nim linię mety przejechali kolejno Bartosz Palusko i Nikodem Wierzbicki.

W wyścigu gościnnie wystąpiła także Karolina Pilarczyk, zawodniczka znana z driftu, która tuż przed końcem wyścigu wypadła z toru.

Trofeo di Serie

Jako drugi wyścig dnia odbył się bieg w ramach markowego pucharu Trofeo di Serie. W biegu wystartowało 10 kierowców, z Miłoszem Matuszykiem z pole position. Pierwsze cztery okrążenia pozwoliły na ustabilizowanie wyścigu, w wyniku czego na prowadzenie wysunął się wczorajszy zwycięzca Jakub Szablewski, który dowiózł zwycięstwo do mety. Walkę o drugie miejsce toczyli między sobą Piotr Ławski i Alan Czyż. Ostatecznie zwyciężył Czyż przed Ławskim.

Czytaj również: Mocne otwarcie sezonu w Poznaniu

Game Expert 318IS Cup PL

Do drugiego wyścigu serii Game Expert 318IS Cup stanęło 15 zawodników. Z pole position zaczynał Szymon Nowak, który dosyć szybko musiał uznać wyższość goniącego go Andrzeja Skrzeka. Za nimi walka trwała o kolejne pozycje, w tym Artur Lempert szybko przedarł się do pierwszej trójki, zostawiając za sobą Marcina Lemperta.

W kolejnych okrążeniach Artur Lempert konsekwentnie wyprzedzał przeciwników, by w końcu objąć prowadzenie w wyścigu, którego nie odpuścił do końca. Walka o drugie miejsce toczyła się pomiędzy Marcinem Lempertem a Szymonem Nowakiem, których gonił Karol Wyka. Na 9. okrążeniu to wysunął się na pozycję wicelidera.

Ostatecznie wygrał Artur Lempert, przed Karolem Wyką i Marcinem Lempertem. Czwarta była Anna Bigos.

Starcie gigantów

W wyścigu najszybszych aut tego weekendu, po problemach wczorajszych problemach technicznych z autem Adriana Lewnadowskiego, na starcie stanęły trzy Lamborghini Huracany, Radical SR10, dwa Porsche GT3 i Audi RS3 LMS. Po kwalifikacjach, potencjalnie szybszy Radical SR10 Jacka Zielonki, startował z czwartego pola. Trzy Huracany dumnie otwierały stawkę, choć wydawało się, że to jednak kierowca Radicala nada scenariusz wyścigowi. Stało się inaczej, zwycięstwo od startu do mety utrzymał Jędrzej Szcześniak. Walka o drugie miejsce toczyła się pomiędzy Mariuszem Miękosiem a Adrianem Lewandowskim, z pojedynku zwycięsko wyszedł Miękoś i on zajął drugie miejsce. Jacek Zielonka zdobył trzecią pozycję, choć na mecie narzekał na mocno zniszczone po sobotnich zmaganiach opony.

Auta o pojemności do 2 litrów

W łączonym wyścigu aut o pojemności do 2 litrów od początku prowadził Mikołaj Jóźwik, który wczoraj nie ukończył sprintu. Goniła go Mery Czepiel, która dowiozła do mety drugie miejsce. A trzeci był Michał Buliński

W DN-2 zwyciężył Maciej Łaszkiewicz, a w DN-1 tym razem najszybszy był Szymon Piotrowski, przed Jakubem Nawrotem i Mieszko Matuszykiem.

DN-3 Maluch Trophy

Wielkie emocje w tych małych autach były od samego początku do mety. Szczególnie w dywizji DN-3 DIV1, w której zaciekle walczyli ze sobą Michał Szlachta, Mirosław Janduła i Tomasz Koza. Ich rywalizacja była prawdziwą ozdobą tego wyścigu. Ostatecznie na pierwszym miejscu dojechał Janduła, na drugim Szlachta , a na trzecim Koza

W dywizji DN-3 DIV2 samotnie podróżował Oskar Klimek, A DN-3 DIV0 pewnie zwyciężył Jacek Chojnacki. O drugie miejsce walczyli Jakub Dałek z Markiem Kurzętkowskim. Lepszy okazał się Dałek.

wsmp.pl