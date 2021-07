Najszybszy z awarią

Dwie minuty przed końcem, w trakcie 11 okrążenia Audi Holendra zatrzymało się na poboczu. Wystąpił problem z instalacją elektryczną. Wywieszono czerwoną flagę.

Frédéric Vervisch i Nathanaël Berthon skompletowali wynik 1-2-3 dla Comtoyou Racing. Za Lynkiem Theda Björka widnieje kolejne Audi - Gillesa Magnusa.

Audi i Cupry jeżdżą w ten weekend bez balastu. Lynki dociążono 10, Hyundaie 40, Hondy 60 kilogramami.

TRENING 1

1. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS 2.05,555

2. Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS 2.05,976

3. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 2.06,381

4. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 2.06,418

5. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 2.06,478

6. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 2.06,837

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,858

8. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,863

9. Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR 2.07,021

10. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 2.07,088