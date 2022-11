Nadchodząca kampania Inter Europol Competition, chociaż w krótkim cyklu w Asian Le Mans Series 2023, będzie stanowiła największy program wyścigowy polskiego zespołu, w barwach którego wystąpi dwunastu kierowców w czterech wyścigach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Szef polskiego zespołu z bazą w Małopolu pod Warszawą Kuba Śmiechowski nie kryje swojego zadowolenia z nadchodzących startów: - Czeka nas wielkie wyzwanie i ogromny wysiłek, ale bardzo cieszę się z tego, że udało nam się wystawić tak liczny i silny skład. W zeszłym roku jechaliśmy w tej serii tylko jednym samochodem. To pokazuje, że rynek docenia nasz zespół, który cieszy się dużym zainteresowaniem, pomimo rosnącej stawki i konkurencji. Cztery wyścigi w ciągu zaledwie dwóch weekendów to bardzo intensywny format zawodów, co samo w sobie już kolejnym wyzwaniem.

- Cieszymy się, że wystartujemy aż czterema samochodami w Asian Le Mans Series i nie możemy się już doczekać tej przygody na Bliskim Wschodzie na początku roku - powiedział menedżer zespołu Sascha Fassbender. - Mamy bardzo konkurencyjny skład kierowców, a naszym celem jest twarda walka o zwycięstwa w wyścigach i tytuły, zarówno w kategorii LMP2, jak i LMP3. Doceniamy konkurencję i czekamy na rywalizację w tej serii, która jest idealnym przygotowaniem do naszych programów w sezonie 2023.

Skład na ALMS 2023

Charles Crews to kierowca, którego nie trzeba przedstawiać. Ma na swoim koncie wiele znakomitych występów z polskim zespołem w prototypie Ligier LMP3 w tym roku w European Le Mans Series. Po pechowej utracie tytułu mistrzowskiego w finale sezonu w Portimao, Amerykanin awansował wraz ze swoimi rodakami Nolanem Siegelem i Christianem Bogle'em do kategorii LMP2 w maszynie Oreca 07 #43.

Pochodzący z Kalifornii Nolan ma zaledwie 18 lat i ostatnio rywalizował w prototypie LMP3 w amerykańskiej serii WeatherTech SportsCar Championship, zdobywając podium w słynnym wyścigu Petit Le Mans. Christian, podobnie jak Nolan to kierowca kategorii srebrnej, ma 21 lat i w tym roku ścigał się zarówno w Michelin Le Mans Cup, jak i Indy Lights. Dla całej trójki będzie to debiut w klasie LMP2.

Prototyp LMP3 z numerem 53 poprowadzą Miguel Cristóvão z Portugalii, Brytyjczyk Kai Askey i Amerykanin Wyatt Brichacek. Ten pierwszy ma doświadczenie w European Le Mans Series, podczas gdy Kai jeździł do niedawna w serii Michelin le Mans Cup. Ten ostatni przychodzi z amerykańskiej serii dla samochodów jednomiejscowych US Indy Pro.

James Dayson powraca do polskiego zespołu w samochodzie Ligier z numerem 63 klasy LMP3 po tegorocznych startach w European Le Mans Series. Kanadyjczyk, który już nie może doczekać się lutego 2023, dołączy do dwóch braci Ali - Adama i Daniela, którzy w tym roku przeprowadzili testy z zespołem na torach Monza i Vallelunga. Kanadyjska załoga zanotuje swój długo wyczekiwany debiut w rywalizacji prototypów w zespole w Dubaju.

Trzecim prototypem Ligier LMP3 pojadą z numerem 73 James Winslow, John Corbett i Alex Bukhancov. James wnosi do zespołu ogromny zasób doświadczenia, dzięki licznym tytułom w LMP3, w tym tytułowi Asian Le Mans Sprint Cup 2016. Startował w zespole Inter Europol Competition w debiucie polskiej ekipy w wyścigu 24h Le Mans w 2019 roku. W tym roku jeździł w zespole DKR w Michelin Le Mans Cup i ma na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w wyścigu w Asian Le Mans Series.

John ścigał się u boku Jamesa wielokrotnie w swojej karierze i regularnie startuje w Asian Le Mans Series, od 2020 roku kiedy zajął czwarte miejsce w zespole Inter Europol Competition. Alex jest również dobrze znany polskiemu zespołowi, w którym ścigał się w rundzie azjatyckiej serii w Dubaju, zdobywając dwukrotnie piąte miejsca na początku tego roku.

W takim składzie zespół Inter Europol Competition wystartuje w przyszłorocznej edycji Asian Le Mans Series, składającej się z dwóch rund na Dubai Autodrome (11 - 12 lutego) i dwóch kolejnych czterogodzinnych wyścigów na torze Yas Marina w Abu Dhabi w kolejny weekend.

