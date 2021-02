Otwarcie dla van Gisbergena

Nowozelandczyk w Holdenie ZB Commodore z Triple Eight Race Engineering, po 40 okrążeniach minął metę 1,4 sekundy przed Chazem Mostertem. Na trzecim stopniu podium stanął Will Davison, który po 13 latach wrócił do Forda Dick Johnson Racing.

Cam Waters, najszybszy w Top 10 Shootout, prowadził od startu. Van Gisbergen awansował na P2 mając za sobą dwójkę DJR, Antona de Pasquale i Willa Davisona. De Pasquale popełnił błąd przed The Cutting, uderzył w barierę i sprowadził na tor samochód bezpieczeństwa (7).

Neutralizacja dała czołówce okazję do pierwszych pit stopów. Waters dłużej tankował i spadł na P5, a po kolejnym kółku zjechał do boksu z powodu awarii wspomagania. Mustang z numerem 6 ukończył wyścig na 20 pozycji ze stratą 6 okrążeń.

Van Gisbergen przejął kontrolę, zaliczył drugi stop po 28 okrążeniu i uzyskał 7-sekundową przewagę nad Mostertem. Tim Slade stracił czwarte miejsce po kraksie na pięć okrążeń przed metą. Mustang Blanchard Racing Team uderzył w barierę na Forrest's Elbow.

Bryce Fullwood, który przejął P4, na przedostatnim okrążeniu popełnił błąd na Hell Corner. 22-latek spadł za Marka Winterbottoma.