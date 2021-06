Areną zmagań będzie tym razem Misano World Circuit Marco Simoncelli – tor obok Misano Adriatico w prowincji Rimini. Młody cieszynianin przyznaje, że pierwszy wyścig rozbudził w nim sportowy apetyt i chce powalczyć o więcej.

Niespełna trzy tygodnie temu, piętnastoletni Kacper Sztuka zadebiutował we włoskich mistrzostwach Formuły 4, uważanych za najbardziej konkurencyjną serię w tej kategorii. W dwóch wyścigach uplasował się w połowie stawki, ale w trzecim zbliżył się do pierwszej dziesiątki i wywalczył drugie miejsce w kategorii Rookies. Te rezultaty pozwoliły mu zainaugurować sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej debiutantów.

Trudno się dziwić, że po takim wyniku, młody zawodnik zakasał rękawy i kontynuował intensywne treningi, żeby jak najlepiej przygotować się do kolejnej rundy. Kluczowym punktem tego cyklu, były testy na torze w Misano, gdzie odbędą się najbliższe zawody Formuły 4.

- W pierwszy dzień straciłem 0,1 sekundy do najszybszego zawodnika, więc był to całkiem dobry rezultat. Drugiego dnia mieliśmy trochę problemów z set-up’em, ale dzięki temu dokładniej sprawdziliśmy ustawienia i wprowadziliśmy kilka nowych rozwiązań. Teraz jesteśmy lepiej przygotowani do ścigania – relacjonował Kacper Sztuka.

Przed startem sezonu, cieszyński kierowca zapowiadał walkę o zwycięstwo wśród debiutantów oraz jak najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Teraz przyznaje, że pierwsza okazja do ścigania tylko rozbudziła jego ambicje. Co więcej, w Misano może liczyć na dodatkowe, profesjonalne wsparcie.

- Po pierwszej rundzie moje oczekiwania na pewno wzrosły. W jednym z wyścigów wywalczyłem drugie miejsce w klasyfikacji Rookie i zajmuję w niej trzecie miejsce z niewielką stratą do dwojga zawodników przede mną. Dlatego na pewno postaram się o jak najwyższe lokaty w zbliżającym się wyścigu. Myślę, że pomoże mi w tym trener z RS Motorsport, z którym będę pracować w ten weekend. Wierzę, że razem możemy osiągnąć bardzo dobry wynik – podkreślił.

Długi czerwcowy weekend dla Kacpra Sztuki będzie bardzo pracowity. Polski kierowca już w czwartek ma zaplanowane treningi. W piątek kolejny trening oraz kalifikacje. Najważniejsze będą jednak oczywiście dwa sobotnie oraz jeden niedzielny wyścig.