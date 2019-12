Siedem rund TCR Europe

Sezon rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja w Spa-Francorchamps. W połowie maja stawka pojawi się na Red Bull Ringu, a w ostatni weekend czerwca na torze Oschersleben. Połowę sezonu w lipcu wyznaczy Le Castellet.

Po wakacyjnej przerwie kierowcy powrócą do zmagań w połowie września w Zolder. Pod koniec miesiąca zaplanowano rywalizację w Monzy, a sezon zakończy się na początku października w Barcelonie.

- Wysoki poziom oraz liczba startujących kierowców w 2019 roku pokazały, że ten format się sprawdza. Postanowiliśmy utrzymać siedem rund. W Spa pierwszy raz będziemy towarzyszyć wyścigowi długodystansowemu TCR i mamy nadzieję, że niektórzy z naszych kierowców chętnie spróbują swoich sił. Kolejnym ważnym krokiem jest dołączenie do mistrzostw Europy ciągników siodłowych w Zolder. Zapewni nam to możliwość ścigania się przed tłumem kibiców. Pracowaliśmy również nad przepisami sportowymi, by ulepszyć serię we wszystkich aspektach, od zarządzania po same wyścigi - mówił Paulo Ferreira, promotor serii.

Do głównych zmian należy zmiana długości wyścigu. Do tej pory zawodnicy ścigali się przez 23 minuty plus jedno okrążenie, a od sezonu 2020 dystans wyścigowy ma liczyć do 55 kilometrów. Pierwsze dwa okrążenia pokonane za samochodem bezpieczeństwa będą dodane do dystansu wyścigu. Lista zgłoszeń zostanie ograniczona do trzydziestu.

KALENDARZ TCR EUROPE 2020

30 kwietnia/2 maja - Spa-Francorchamps

15/17 maja - Red Bull Ring

26/28 czerwca - Oschersleben

17-19 lipca - Le Castellet

11/13 września - Zolder

25/27 września - Monza

9/11 października - Barcelona