Zmiana w składzie Inter Europol Competition

W najbliższy weekend, w dniach 12-13 lutego, rusza Asian Le Mans Seriers 2022, cykl liczący cztery wyścigi, które zostaną rozegrane podczas dwóch rund.

Na zawody w Dubaju konieczna była zmiana w składzie polskiego zespołu Inter Europol Competition wystawiającego prototyp LMP3.

Jamesa Daysona zastąpi mieszkający w Emiratach Rosjanin, także kierowca kategorii brązowej Aleks Buchańcow. Dayson powróci do kokpitu wraz z Nico Pino i Guilherme Oliveira w kolejny weekend na dwa wyścigi w Abu Zabi.

- Mam nadzieję, że James szybko wróci do zdrowia, a tymczasem jestem podekscytowany, że mogę go zastąpić - powiedział Alex Buhkantsov. - Gdyby ktoś powiedział mi tydzień temu, że będę startował w wyścigu Asian Le Mans Series, nie uwierzyłbym, ale to się dzieje naprawdę. W miniony weekend wygrałem wyścig serii Gulf Radical Cup, a teraz przesiadka do prototypu LMP3! To zupełnie nowy dla mnie samochód, ale za to znam dobrze tor. Jestem przekonany, że ten start da mi dużo frajdy i wiele się nauczę.

Asian Le Mans Series 2022

Wyścig 1 12 lutego Dubaj

Wyścig 2 13 lutego Dubaj

Wyścig 3 19 lutego Abu Zabi

Wyścig 4 20 lutego Abu Zabi

informacja prasowa

