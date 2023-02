FIA ETRC może się podobać

W grudniu 2022 roku światło dzienne ujrzała informacja, że już za kilka miesięcy na Torze Poznań zagości jedna z najbardziej unikatowych serii motorsportowych na świecie - Goodyear FIA European Truck Racing Championship.

W tych mistrzostwach ścigają się ciągniki siodłowe o masie 5300 kg i mocach oscylujących w granicach 1200KM, co czyni je najcięższymi i najmocniejszymi samochodami rywalizującymi na torach wyścigowych Starego Kontynentu.

Tor Poznań będzie jedynym nowym obiektem w kalendarzu serii na sezon 2023, co sprawia, że wokół czwartej rundy tegorocznego czempionatu krąży więcej pytań niż wokół pozostałych ośmiu.

O zaletach, potencjalnych kierunkach rozwoju oraz przewidywaniach dotyczących nadchodzącego sezonu FIA European Truck Racing Championship, w rozmowie z Motorsport.com opowiedział Janusz Krupa, menedżer marketingu opon użytkowych Goodyear Polska.

Motorsport.com [M.com]: - Co sprawia, że wyścigi ETRC mogą się spodobać polskiemu odbiorcy?

Janusz Krupa [JK]: - Goodyear FIA European Truck Racing Championship to największa i najbardziej imponująca impreza wyścigowa na świecie, która przyciąga 420 000 widzów rocznie, a poziom doświadczanych emocji jest porównywalny do tych znanych z wyścigów Formuły 1. Magii tym wydarzeniom dodaje też fakt, że rywalizujące zespoły, wspierane przez czołowych producentów, takich jak IVECO i MAN, jeżdżą po najlepszych europejskich torach, m.in. Hungaroring, Nürburgring, a także Le Mans. Teraz pora na Poznań!

- Co w tym ekscytującego? Ogromne 5-tonowe ciężarówki mają moc 1500 koni mechanicznych. Dzięki tej sile pojazdy mogą przyspieszyć od 0 do 100 km/h w ciągu zaledwie pięciu sekund, podobnie jak najlepsze auta wyścigowe, i mogą pędzić po torze z prędkością nawet do 160 km/h. Obserwowanie zaciekłej rywalizacji między zawodnikami, którzy, aby wygrać, przeskakują krawężniki, a w walce o najlepsze pozycje potrafią jechać obok siebie w odległości zaledwie kilku centymetrów nawet w zakrętach i starają się hamować później niż przeciwnicy – to gwarancja wyjątkowego widowiska. Do tego dochodzi ryk potężnych silników, pisk opon i dynamiczne zwroty akcji na torze.

- Polscy kibice będą mogli pierwszy raz w historii doświadczyć tych wszystkich emocji podczas wyścigu Goodyear FIA ETRC na Torze Poznań 24-25 czerwca - już dziś serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym święcie sportów motorowych. Warto sobie zarezerwować ten wyjątkowy, ostatni weekend czerwca.

Goodyear FIA ETRC, Le Mans 2022

M.com: - W jakim kierunku seria może się rozwijać?

JK: - FIA ETRC dąży do tego, aby stać się wiodącą platformą dla zrównoważonych technologii w branży przewozów drogowych, a jednocześnie uczynić wyścigi pojazdów ciężarowych istotną areną badawczo-rozwojową dla producentów. Idą za tym konkretne działania.

- Wyścigi ciężarówek były pierwszą kategorią FIA, która przeszła na biopaliwo w 100% pozyskiwane z surowców odnawialnych – stało się to w 2022 roku. Od przyszłego roku regulamin będzie dopuszczać do rywalizacji także ciężarówki o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym. Ponadto opony Goodyear, na których ścigają się zawodnicy, są poddawane procesowi bieżnikowania, co wydłuża ich żywotność. Kolejnym kierunkiem rozwoju ETRC może być wymóg stosowania w pojazdach większej liczby seryjnych podzespołów. Te wszystkie kroki mają przybliżyć organizatorów mistrzostw do osiągnięcia zadeklarowanej zerowej emisji netto najpóźniej do 2038 roku, co jest zgodne z celem określonym w Porozumieniu Paryskim.

- Intensywność wyścigów, z silnymi hamowaniami, uderzeniami w krawężniki i dużymi przeciążeniami na szybkich zakrętach wystawia na próbę również technologie oponiarskie. Każdy wyścig pozwala Goodyearowi uzyskać cenne informacje na temat odkształcania opon, kontrolowania temperatury i oporów toczenia. Dzięki temu przesuwamy granicę innowacyjności, aby zmaksymalizować wyniki osiągane przez zespoły, jak i firmy transportowe.

M.com: - Jaka jest najbardziej unikatowa cecha ETRC?

JK: - Miałem okazję obserwować wyścigi ETRC na żywo i było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Rywalizacja ponad dwudziestu zawodników w ultra szybkich ciężarówkach gwarantuje emocje, których widz nie dozna nigdzie indziej. Dynamizm oraz szybkie zmiany akcji na torze zapewniają adrenalinę, której poziom można porównać jedynie z Formułą 1.

M.com: - Jak seria jest odbierana w krajach, które miały już okazję organizować rundę ETRC?

JK: - Wyścigi ETRC to prawdziwe święto dla fanów motorsportu. Od Włoch, po Niemcy, Węgry, Hiszpanię czy Słowację, wszędzie falujące tłumy na trybunach oraz obok toru. Dodatkową zachętę dla fanów stanowi możliwość spotkań i rozmów z kierowcami. O wysokiej randze tych mistrzostw świadczy też liczny udział przedstawicieli świata mediów i bezpośrednie relacje telewizyjne.

M.com: - Jaka jest skala zaangażowania producentów w serię?

JK: - Od prawie 20 lat Goodyear jest częścią świata FIA ETRC. Nasza firma jest wyłącznym dostawcą opon dla wszystkich zawodników biorących udział w rywalizacji. To ogumienie jest w stanie wykorzystać maksymalny moment obrotowy wynoszący 5500 Nm. Co ciekawe, opony Goodyear używane w wyścigach pojazdów ciężarowych mają taki sam rozmiar 315/70R22.5 i taki sam karkas jak wiele produktów naszej marki do jazdy szosowej, ale różnią się unikalną asymetryczną konstrukcją. Została ona zoptymalizowana, by uzyskać najlepszy możliwy rozkład nacisku w kontakcie z podłożem, najlepszą wytrzymałości i lepsze osiągi. Rowki o średnicy 5,1 mm umożliwiają skuteczne odprowadzanie wody, a w połączeniu ze sztywną konstrukcją i powierzchnią styku bieżnika z asfaltem wynoszącą 89%, zapewniają optymalną przyczepność, hamowanie i trakcję na suchej nawierzchni. Opony wyścigowe zostały opracowane przez ten sam zespół, który pracuje nad zaawansowanymi technologicznie oponami Goodyear do pojazdów ciężarowych, w tym nad uznanymi seriami KMAX-GEN 2 i FUELMAX-GEN 2. Wyjątkowa współpraca z ETRC pozwala Goodyearowi testować również wykorzystanie chipów identyfikacji radiowej RFID, które pomagają sędziom w monitorowaniu eksploatacji opon przez zespoły, by zapewnić uczciwą rywalizację.

- Zawodnicy oraz organizatorzy darzą naszą markę dużym zaufaniem, co zachęca nas do mocniejszego zaangażowania w rozwój FIA ETRC. Od 2022 roku jesteśmy sponsorem tytularnym mistrzostw FIA, stąd też zmiana nazwy na Goodyear FIA European Truck Racing Championship. W ramach mistrzostw organizujemy też Goodyear Cup - to osobna liga, w której mogą startować tylko mniej doświadczeni kierowcy w ETRC, z wyłączeniem byłych mistrzów i czołowej ósemki z poprzedniego sezonu. Daje to początkującym kierowcom możliwość zwrócenia na siebie większej uwagi mediów, a także pozwala im rywalizować o własne nagrody i punkty. Rola Goodyeara w wyścigach ciężarówek wykracza daleko poza spektakularne pokazy. Współpracujemy z organizatorami nad wprowadzaniem nowych i zrównoważonych technologii wspierających mistrzostwa, by realizować cele zrównoważonego rozwoju.

M.com: - Których kierowców i zespoły możemy zobaczyć w ścisłej czołówce w sezonie 2023?

JK: - Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, na liście faworytów z pewnością należy umieścić węgierskiego kierowcę z Teamu Man, Norberta Kissa. Mocnym zawodnikiem jest też Jochen Hahn z Teamu IVECO Stralis. Ale nie zapominajmy też o wschodzących gwiazdach tej rywalizacji. Joey Logano wygrał ubiegłoroczny Puchar Goodyear i myślę, że ma duże szanse, by powalczyć o zwycięstwo z bardziej doświadczonymi kolegami z toru. W sporcie najpiękniejsze jest to, że każdy może zostać zwycięzcą.

Kalendarz FIA European Truck Racing Championship na sezon 2023:

20-21 maja - Misano (Włochy)

03-04 czerwca - Hungaroring (Węgry)

10-11 czerwca - Slovakia Ring (Słowacja)

24-25 czerwca - Tor Poznań (Polska)

15-16 lipca - Nürburgring (Niemcy)

26-27 sierpnia - Autodrom Most (Czechy)

09-10 września - Zolder (Belgia)

23-24 września - Le Mans (Francja)

30 września-01 października - Jarama (Hiszpania)

Goodyear FIA ETRC, Nurburgring 2022