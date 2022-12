Dakarowe kategorie T3 i T4 mają bardzo wyrównaną stawkę i mało kto odważyłby się na wskazanie zdecydowanych faworytów.

Aby jeszcze bardziej utrudnić ekspertom sporządzenie hierarchii, Red Bull skoncentrował na tę edycję oszałamiającą siłę ognia - dwa zespoły i w sumie sześć pojazdów. Austriacki sponsor zwrócił się do producenta Can-Am, by przygotował lekkie prototypy T3, dla ich ekipy marzeń. W skład zespołu wchodzą Francisco „Chaleco” Lopez, który trzykrotnie wygrał tę kategorię po tym, jak na nowo odkrył siebie jako kierowcę UTV, a także młody Amerykanin Seth Quintero, najszybszy na dwunastu odcinkach specjalnych w ostatniej edycji, oraz hiszpańska królowa piasku, Cristina Gutierrez, zdobywczyni puchar świata w 2021 roku, trzecia w Dakarze 2022.

W składzie jest też świeży nabytek Red Bulla, Austin Jones, chcący zabłysnąć w T3 po wygraniu Dakaru w 2022 roku w T4, oraz Mitch Guthrie, którego zadaniem jest testowanie nowego modelu rozwojowego stworzonego z myślą o wstawienie w nim w przyszłości napędu hybrydowego.

Do ścisłej czołówki T3 przypisywany jest również Guillaume De Mevius. Po swoim debiucie w Dakarze w 2022 roku będzie ścigał się we własnym zespole. Dwaj dawni, czołowi motocykliści Antoine Meo i Helder Rodrigues, zasiadający kolejno w Zephyrze i Can-Amie Mavericku, liczą na to, że ich doświadczenie błyskawicznie pozwoli im zaznaczyć swoją obecność w tej grupie. Trzykrotny triumfator Dakaru pośród zawodników zasiadających na quadach - Ignacio Casale, który dwa ostatnie lata spędził za kierownicą ciężarówki, też może skraść widowisko, jeśli Yamaha zdoła zrealizować swoje ambicje w T3.

Rywalizacja będzie nie mniej zacięta wśród produkcyjnych pojazdów UTV. Szóstym kierowcą Red Bulla jest nie kto inny jak Rokas Baciuska, który zanotował przełomowy występ w ostatnim Dakarze, zajmując trzecie miejsce w T4. Litwin ponownie skrzyżuje miecze z Katalończykiem Gerardem Farresem (drugim w 2022 roku), a także z klanem Goczałów.

Energylandia Rally Team przystąpi do maratonu w większym składzie niż do tej pory. Do Marka Goczała i Macieja Martona oraz Michała Goczała i Szymona Gospodarczyka dołączy Eryk Goczał pilotowany przez Oriola Menę.

Dla Eryka będzie to debiut w Dakarze. Jest najmłodszym zawodnikiem w 45 edycji zawodów. Z pewnością może namieszać w czołówce i pojechać szybciej od ojca czy wujka.

Z hukiem do T4 mogą też wejść kolejni debiutanci w tej kategorii, byli argentyńscy quadowcy - Nicolas Cavigliasso (zwycięzca w sezonie 2019) i Jeremias Gonzalez (trzeci w 2018 i 2019 roku).

Z pewnością należy obserwować poczynania Xaviera de Soultraita, który rozpoczyna nową przygodę w Polarisie T4 obsługiwanym przez Sebastien Loeb Racing.

Na liście zgłoszeń T3 i T4 znajduje się trzynastu kierowców poniżej 28 roku życia, z których większość pokazała już przebłyski talentu. Czterech z nich jest w wieku osiemnastu lat. Oprócz Eryka Goczała w T4 to również Hiszpan Pau Navarro, autor imponujących występów w Rajdzie Maroka (drugi) i Rajdzie Andaluzji (pierwszy). Brazylijczyk Bruno Conti de Oliveira, idzie w ślady ojca, który był szósty w T4 w 2022 roku. Aliyyah Koloc będzie musiała tym razem radzić sobie bez bliźniaczki Yasmeen, wciąż przechodzącej rehabilitację kontuzjowanego nadgarstka, ścigając się w T3 wystawionym przez zespół Buggyra ich ojca.

Warto zauważyć, że T3 i T4 mogą pochwalić się również największym kobiecym kontyngentem. Trzynaście z tych pojazdów ma za kierownicą kobiety, a cztery z nich to w pełni kobiece załogi. Panie również są gotowe do walki o chwałę.

Video: Dakar 2023 - Prezentacja czołówki klas T3 i T4