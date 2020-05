Rast załamany decyzją Audi

W poniedziałkowe popołudnie Audi ogłosiło, że wraz z zakończeniem sezonu 2020 opuści DTM. Wiadomość, choć w jakimś stopniu spodziewana, wywołała niemały szok w świecie motorsportu. Decyzja ta stawia dalsze istnienie kultowej serii pod wielkim znakiem zapytania. W stawce pozostanie jedynie BMW.

Wśród rozczarowanych jest również René Rast, który przykre wieści poznał zanim pojawił się oficjalny komunikat. Pochodzący z Minden kierowca zadebiutował w DTM pod koniec sezonu 2016, zaliczając występ podczas wyścigowego weekendu na Hockenheimring. W swoim pierwszym pełnym sezonie Rast wywalczył tytuł. Sukces powtórzył w ubiegłym roku.

- Dzisiejszy dzień to najgorszy scenariusz dla kierowcy wyścigowego - powiedział Rast. - Zostanę jednak w motorsporcie. Mocno w to wierzę. Przekonamy się jednak w jakiej formie. Nie jestem typem osoby, który chowa głowę w piasek i mówi, że to już koniec. Wychodzę z założenia, iż po każdym kryzysie wraca się silniejszym.

- Nie jest to dla mnie niespodzianką. Były pewne dyskusje, plotki, a w obliczu kryzysu związanego z koronawirusem można się było spodziewać, że coś podobnego się wydarzy. Jednak nawet jak jesteś gotowy, bywa ciężko, gdy decyzja stanie się faktem.

- Wciąż pamiętam, gdy zadzwoniono do mnie o poranku w dniu moich urodzin w 2016 roku i dowiedziałem się, że zamknięto projekt LMP1 [w Le Mans]. Wycofanie się Audi to dla mnie duży cios, ponieważ DTM od dawna jest częścią mojego życia [Rast od 2003 roku brał udział w różnych seriach towarzyszących]. Wszystkich to dotknęło: mechaników, zespoły.

- Dla mnie DTM było tuż obok Formuły 1, jeśli chodzi o stawkę kierowców. Nie mieliśmy takich, którzy kupowali swoje miejsce. Wszyscy byli na światowym poziomie. Nadal jestem wielkim fanem DTM, więc to dla mnie ciężki dzień - podsumował René Rast.