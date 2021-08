Z rajdów do DTM

Na czwartą odsłonę sezonu (20-22 sierpnia) zgłosił się utytułowany zespół Toksport WRT, dla którego będzie to pierwszy udział w DTM. Za kierownicą ich Mercedesa AMG zasiądzie 26-letni Niemiec - Luca Stolz.

- Cieszymy się, że możemy powitać Toksport WRT jako kolejny topowy zespół z bardzo silnym kierowcą w DTM - powiedział Frederic Elsner, dyrektor operacyjny DTM. - Fakt, że na torze Nurburgring pojawią się 23 samochody, pokazuje, jak atrakcyjna jest to seria dla kierowców i zespołów, a także zapewni kibicom jeszcze więcej pojedynków na torze, a to jest to, co wszyscy chcemy zobaczyć.

Dyrektor zespołu Toksport WRT Sadi Emre Buyukbayrak, dodaje: - Już na początku roku szukaliśmy możliwości ścigania się w DTM, ale wtedy się nie udało. Dlatego tym bardziej cieszymy się teraz, że możemy zaprezentować się w tej serii. Na pewno będziemy gotowi i pokażemy, że możemy być atutem dla DTM.

Klasa GT3 to naturalne środowisko dla Stolza. Oprócz GT Masters i GT World Challenge Europe Niemiec sporadycznie startuje w amerykańskiej serii IMSA, w której samochody GT3 są również używane w klasie GTD. W swojej karierze Stolz zdobył już Silver Cup i Endurance Cup w GTWCE.

Ekipa Toksport WRT natomiast wywodzi się z rajdów. W 2014 roku po raz pierwszy swoich sił spróbowali również w wyścigach. W zeszłym sezonie wygrali Rajdowe Mistrzostwa Świata w kategorii WRC 2 w klasyfikacji zespołowej.

