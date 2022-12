DTM stanęło w obliczu niepewnej przyszłości, gdy okazało się, że organ ITR zostanie rozwiązany. Rozpoczęto rozmowy z promotorem ADAC, aby kontynuować serię DTM w 2023 roku.

Serie DTM oraz GT Masters ADAC wykorzystują przepisy GT3 i nie było jasne, w jakiej formie będzie funkcjonowało DTM, kiedy ogłoszono, że ADAC doszło do porozumienia w sprawie praw do marki i promowania mistrzostw.

Zgodnie z zaleceniem byłego szefa DTM, Gerharda Bergera, aby „zachować obecną koncepcję, format i przepisy”, ADAC ogłosiło, że DTM pozostanie serią dla pojedynczego kierowcy. Poznaliśmy także kalendarz cyklu.

Seria GT Masters będzie dzielić pola startowe z opartą na LMP3 serią Prototype Cup Germany pod szyldem DTM Endurance, z zakazem kierowców z licencją platynową, w ramach reorganizacji piramidy ADAC, której celem jest nadanie priorytetu DTM.

Chociaż nie ujawniono większej liczby szczegółów, takie posunięcie zostało przyjęte z zadowoleniem przez zespoły. Ulrich Fritz, szef zespołu HRT, który zgarnął tytuł DTM w 2021 roku z wykorzystaniem Mercedesa, powiedział Autosportowi:

- Czuję ulgę i jestem szczęśliwy, że zachowają nie tylko nazwę DTM, ale także zasady. Jeden kierowca, jeden samochód, najlepszy zespół w branży i pójście na całość. Myślę, że to jest DNA serii DTM. To czysta, profesjonalna seria, w której stawiasz na wydajność w każdym aspekcie. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się nie zmieniło, a teraz jest to jeszcze bardziej podkreślone - powiedział Fritz.

Szef Team Rosberg, Kimmo Liimatainen, również był zadowolony z kontynuacji DTM i planowania nowej przyszłości po okresie niepewności. Zespół ten mógł się cieszyć z trzech tytułów z Rene Rastem w latach 2017-2020.

- Miło było usłyszeć, że ADAC bierze na siebie część odpowiedzialności za DTM i niemiecką scenę sportów motorowych jako taką, aby poprowadzić nasz program. W środowisku niemieckojęzycznym to prawdopodobnie najlepszy partner, jakiego możesz mieć. Widać, że stoi za tym jakaś siła i wola, więc odbieram to jako pozytyw. Musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wszystkie szczegóły, abyśmy wiedzieli, jak się sprawy mają - przyznał Liimatainen.