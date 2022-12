Włoch ma nadzieję wykorzystać to, czego nauczył się w sezonie 2022, podczas którego wziął udział w sześciu rundach ERC na pokładzie Skody Fabii Rally2, reprezentując zespół MRF Tyres.

Campedelli, pilotowany w mistrzostwach Starego Kontynentu przez Tanię Canton, nie rozpoczął kampanii tak, jak się tego spodziewał. Usterka zawieszenia wykluczyła go z rywalizacji w pierwszej rundzie. Kolejnym powodem do frustracji była wizyta w rowie w Rajdzie Polski, ale 36-latek nadal zbierał solidne punkty dla swojej ekipy, czego przykładem jest drugie miejsce w Rally di Roma Capitale.

Zapytany o plany na nadchodzący rok, Campedelli potwierdził chęć pozostania w szeregach MRF, ale na pełny, ośmiorundowy program. Umowa jest nadal negocjowana, a jak wskazuje oficjalny serwis mistrzostw, MRF prawdopodobnie ogłosi swój skład nie wcześniej niż na miesiąc przed otwarciem sezonu w Portugalii w dniach 11-12 marca.

- Po zaliczeniu sześciu rajdów w ERC w tym roku, pełna kampania jest tym, na co naprawdę liczę. To mój główny cel i rozmawiałem już o tym z MRF - powiedział Campedelli. - Pracujemy razem od dwóch lat i chciałbym, aby to trwało, ale oczywiście muszę czekać na ich decyzję.

- Myślę, że w niektórych miejscach pokazaliśmy naprawdę dobrą prędkość i jest wiele pozytywnych rzeczy, które możemy wynieść z tej kampanii. Zwłaszcza na asfalcie, udowodniliśmy, że jesteśmy naprawdę konkurencyjni - zaznaczył. - Niestety na początku mistrzostw mieliśmy dwa rajdy, które nie były dla nas zbyt dobre. Doświadczyliśmy wielu trudności z samochodem w Fafe i na Azorach. Dużo zapłaciłem też za swój brak doświadczenia w Polsce. Mimo wszystko nie było też tak źle.

W tym roku triumfował w asfaltowych mistrzostwach Włoch. W sumie wystartował w trzynastu rajdach, a na mecie zameldował się jedenaście razy.

- Braliśmy udział w tym sezonie w trzynastu imprezach i ukończyliśmy jedenaście z nich. Raz wycofaliśmy się z powodu awarii, a przyczyną drugiego odpadnięcia był wypadek. Ogólnie to statystyka, z której możemy być dumni.

- Kiedy pracujesz dla producenta opon, ważne jest, aby zebrać jak najwięcej danych, abyśmy mogli stale rozwijać ogummienie. Kiedy weźmiesz to pod uwagę, uważam, że zaliczyliśmy mocny sezon - zakończył.

