Orlen 78. Rajd Polski stanowił czwartą rundę tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy oraz trzecią rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na trasach w okolicach Mikołajek pojawiła się cała czołówka ERC. Załoga Orlen Team od początku uznawana była za głównych faworytów do zwycięstwa w jednym z najstarszych rajdów samochodowych świata.

Marczyk i Gospodarczyk rozpoczęli imprezę od mocnego uderzenia na piątkowym odcinku kwalifikacyjnym Baranowo, gdzie wykręcili drugi czas. Następnie nadeszła pora na pierwszą próbę rajdu, superoes Mikołajki Arena, gdzie duet ten był czwarty, ale stracił do zwycięzców niecałą sekundę. W sobotę Marczyk i Gospodarczyk zaatakowali, wygrywając aż pięć odcinków specjalnych w zaciętej walce z Nilem Solansem pilotowanym przez Marca Martiego. Po wypadnięciu z trasy hiszpańskiej załogi wyszli na prowadzenie z przewagą ponad dwudziestu sekund nad Szwedami Tomem Kristenssonem i Andreasem Johanssonem.

Finałowy dzień rywalizacji stał już wyłącznie pod znakiem kontroli tempa i utrzymywania wysokiego poziomu koncentracji. Umiejętnie zarządzali wypracowaną wcześniej przewagą, choć nie obyło się bez problemów, gdy błoto zatkało chłodnicę w ich Skodzie Fabii Fally2 evo. To pierwsze zwycięstwo Marczyka i Gospodarczyka w Mikołajkach w klasyfikacji generalnej. Do tej pory dwukrotnie wygrali ten rajd w klasyfikacji RSMP.

Podsumowanie Rajdu Polski: Zwycięstwo Marczyka i Gospodarczyka

- Wygrywamy Orlen 78. Rajd Polski. To jest dla mnie wyjątkowa chwila i dowód na to, że ta nasza droga rozwoju, którą obraliśmy i którą realizujemy, jest właściwa. Po latach zbierania doświadczenia czułem, że jesteśmy w stanie połączyć tu w Mikołajkach „wszystkie kropki w całość” – powiedział na mecie rajdu Mikołaj Marczyk.

- Doświadczenie, dobry opis, prędkość - połączyliśmy to i udowodniliśmy, że na arenie międzynarodowej możemy być bardzo szybką i kompletną załogą. Kiedy nabierzemy więcej doświadczenia w mistrzostwach świata, też będziemy tam wygrywać - wierzę w to bardzo mocno. Nasza droga rozwoju działa. To jest dzień satysfakcji, dzień na radość dla nas, dla zespołu, dla kibiców. Po dziewięciu latach wygrana w Rajdzie Polski znów dla polskiej załogi - podsumował.

- Wymarzona meta i wymarzony wynik w 78. ORLEN Rajdzie Polski. Po dziewięciu latach polska załoga znów tu wygrywa. Kiedyś wygrywali ten rajd Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem Baranem, czy Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją - teraz na tej liście pojawią się także nasze nazwiska - to wielkie szczęście i duma - twierdził Szymon Gospodarczyk.

- Nie obyło się bez problemów. Po drugim przejeździe odcinka Mikołajki MAX chłodnica była zaklejona błotem, samochód zaczął się gotować… udało się uratować sytuację w ostatniej chwili. Ostatnie dwa odcinki jechaliśmy z duszą na ramieniu - nie wiedzieliśmy, czy ten silnik przetrwa. Wygrywamy rajd - to naprawdę wspaniałe uczucie. To przecież najważniejsza impreza motorsportowa w kraju - dodał.

Ich najbliższym, kolejnym startem będzie Rajd Estonii, runda Rajdowych Mistrzostw Świata zaplanowana w terminie 14-17 lipca w okolicach Tartu.

Polecane video: