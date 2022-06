Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 evo), mimo że ich głównym programem w tym roku są mistrzostwa świata, nie mogli sobie odmówić udziału w Rajdzie Polski. Po niezwykle zaciętej walce przez trzy dni, załoga Orlen Team stanęła na najwyższym stopniu podium czwartej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy i trzeciej RSMP. Zostali pierwszą polską załogą od dziewięciu lat, która triumfowała w generalce tej imprezy.

- Nie było to łatwe. Wczorajszy dzień był naprawdę dobry w naszym wykonaniu. Byliśmy szybcy i mieliśmy też szczęście. Szkoda, że Nil nie ukończył etapu, ale to wszystko było częścią tego szybkiego tempa - powiedział Mikołaj Marczyk. - Dzisiaj było ciężko. Początek niedzieli był w porządku, ale gdy zacząłem myśleć o kontrolowaniu rajdu, Tom zbliżył się do nas. Na odcinku Mikołajki Max miałem dobre wyczucie i postanowiłem przycisnąć, aby wypracować pewną przewagę, ale na kilometr przed metą dostało się trochę szutru do chłodnicy. Mieliśmy szczęście - jeszcze jeden kilometr więcej i pewnie nie mielibyśmy silnika, bo temperatura dochodziła do 140 stopni.

- Jesteśmy tutaj jako zwycięzcy Rajdu Polski. To niewiarygodne, bo to pokazuje mi, że moja droga rozwoju i robienia wszystkiego krok po kroku przynosi efekty. Po kilku latach jesteśmy szybcy oraz niezawodni i jesteśmy na mecie - podkreślił.

Drugie miejsce zajęli reprezentanci Kowax 2Brally Racing - Tom Kristensson i Andreas Johansson (Hyundai i20 R5), prezentując mocne i równe tempo przez całe zawody. Zwycięzcom ustąpili o dziesięć sekund. Szwedzi objęli prowadzenie w klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022.

- Zdecydowanie to dobre uczucie - cieszył się Kristensson z wyniku. - Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Bardzo ciężko pracowałem, aby się tu znaleźć, a zespół wykonał fantastyczną pracę. Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny z siebie, że udało mi się tego dokonać. Realizowaliśmy nasz plan dokładnie tak, jak powinniśmy.

Ken Torn i Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) zajęli trzecie miejsce (+18,1s) po niezwykle zaciętej walce o tę pozycję z Efrenem Llareną i Sarą Fernandez, którzy pozostali liderami w punktacji sezonowej FIA ERC 2022.

- W ten weekend daliśmy z siebie maksimum i było naprawdę fajnie. Teraz czas na Łotwę - powiedział Torn.

- Sobota była dla mnie naprawdę dobra, natomiast dziś rano mieliśmy problemy z samochodem - przekazał Llarena (+34,8s). - Dziś po południu trudno było znaleźć kompromis między zdobywaniem punktów do mistrzostw a walką o podium.

- To był dla mnie dziwny oes. Wcześniej przebiliśmy oponę, a na tym odcinku w koleinach było naprawdę niebezpiecznie - powiedział Tempestini zajmując wraz z Sergio Itu piąte miejsce w rajdzie (+35,9s). - Staraliśmy się jechać tak szybko, jak to możliwe, ale w niektórych miejscach musiałem uważać. To był piękny rajd i bardzo nam się podobał.

Grzegorz Grzyb i Adam Binięda zajęli szóste miejsce (+1:48.0).

- To dobrze dla mnie, ale przykro mi z jego powodu - mówił Grzegorz Grzyb o przebitej oponie w samochodzie Chwietczuka na finałowej próbie. - W tym rajdzie dokonaliśmy znacznej poprawy i to dobrze rokuje na przyszłość. Jestem bardzo zadowolony.

Dziesiątkę skompletowali: Filip Mares/Radovan Bucha (+1:50.3), Alberto Battistolli/Simone Scattolin (+1:53.2), Javier Pardo Siota/Adrian Perez Fernandez (+2:38.4), Norbert Herczig/Igor Bacigal (+2:51.3).

Adrian Chwietczuk i Damian Syty, którzy walczyli z Grzybem i Biniędą o szóste miejsce w rajdzie, przebili lewą tylną oponę już w pierwszym zakręcie ostatniego odcinka i ostatecznie ukończyli zawody na dwunastej pozycji.

- Niestety. Cisnęliśmy, ale nie wyszło. Przepraszam kibiców. Wypadliśmy, obróciło nas, na szczęście nie uszkodziliśmy zbyt mocno samochodu. Trudno, tak bywa w sporcie motorowym - powiedział Chwietczuk.

Czołową piątkę na Power Stage utworzyli Zala, Tempestini (+3,1s), Torn (+3,1s), Kristensson (+3,6s), Jeets (+3,9s).

Martin Sesks i Renas Francis zdominowali kategorię ERC Open. W ERC 3 zdecydowanie zwyciężyli Robert Virves i Julia Thulin. W ERC 4 i ERC 4 Junior triumfowali Laurent Pellier i Marine Pelamourgues.

Za Marczykiem, Kristenssonem, Grzybem i Chwietczukiem w mistrzostwach Polski kolejne miejsca zajęli Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski (+4:13.2), Daniel Chwist/Kamil Heller (+8:36.8), Adam Sroka/Patryk Kielar (+11:55.4), Michał Tochowicz/Piotr Białowąs (+14:02.6), Gracjan Predko/Adrian Sadowski (+14:48.6), Błażej Gazda/Maciej Mikuliszyn (+16:45.9).

W klasie 4 Sroka był szybszy od Predko o 2:53.2 i od Gazdy o 4:50.5. W klasie 3 Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski pokonali Marcina Kowala i Sebastiana Lenkowskiego o 51,8s. W Nat2 triumfowali Tomasz Ociepa i Kamil Kozdroń. Najszybszym duetem w HR2 byli Paweł Grzywacz i Błażej Czekan. Łukasz Nowicki i Mateusz Martynek wygrali klasę Nat3, Sebastian Teter i Michał Kłos Nat3, a Paweł Szczotka i Adam Janiszyn HR4.

Punktacja Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC) po Orlen 78. Rajdzie Polski:

1. Llarena/Fernandez 89 pkt.

2. Solans/Marti 65 pkt.

3. Tempestini/Itu 56 pkt.

4. Araujo/Ramalho 45 pkt.

5. Pardo Siota/Perez Fernandez 44 pkt.

Punktacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po Orlen 78. Rajdzie Polski:

1. Kristensson/Johansson 88 pkt.

2. Grzegorz Grzyb 69 pkt.

3. Wróblewski/Wróbel 62 pkt.

4. Lubiak/Dachowski 56 pkt.

5. Marczyk/Gospodarczyk 34 pkt.

6. Gabryś/Dymurski 32 pkt.

7. Byśkiniewicz/Siatkowski 24 pkt.

8. Bubik/Sadowski 23 pkt.

9. Szeja/Szeja 20 pkt.

10. Sroka/Kielar 20 pkt.

RSMP - punktacja klasy 2WD po Orlen 78. Rajdzie Polski:

1. Sroka/Kielar 64 pkt.

2. Predko/Sadowski 62 pkt.

3. Jacek Sobczak 57 pkt.

4. Jocz/Judycki 51 pkt.

5. Gazda/Mikuliszyn 45 pkt.